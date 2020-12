App Store : Apple supprime une application qui fait la pub des lockdown parties

Apple vient de bannir Vybe Together de l'App Store. L'application iOS encourageait les utilisateurs à participer à des lockdown parties, des soirées clandestines où les mesures de distanciation sociale contre le Covid-19 ne sont pas respectées. Vybe diffusait aussi de nombreuses publicités pour ses soirées sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok.

Dans la plupart des pays du monde, les rassemblements sont limités, voire interdits, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. En France, un couvre feu a ainsi été décrété le 15 décembre. Les rassemblements de plus de six personnes sont prohibés. En cas d'infraction, les Français risquent une amende de 135 euros.

Mais en dépit des risques sanitaires, de nombreuses personnes organisent des fêtes clandestines, regroupant bien souvent des dizaines de participants. Ces fêtes interdites sont promues via des groupes privés sur Facebook, WhatsApp ou via des vidéos TikTok. Dans ce contexte, Vybe Together, une application qui recense les fêtes secrètes organisées à New York malgré l'épidémie, s'est rapidement popularisée. Elle comptait quelques milliers d'utilisateurs avant d'être supprimée de l'App Store.

Sur le même sujet : les applications sur l'App Store doivent être totalement transparentes sur les données collectées

Vybe Together conseillait de privilégier les petites fêtes

Sur leur site ou leur application, les créateurs de Vybe Together encourageaient les internautes à réveiller le rebelle en eux et participer à des rassemblements illégaux. Pour rejoindre une fête clandestine, les utilisateurs devaient d'abord être approuvés par une équipe de modérateurs. Pour s'inscrire, il était impératif de fournir un pseudo Instagram ainsi qu'une série de photos enregistrées dans des soirées. L'internaute recevait alors l'adresse d'une fête clandestine. Par sécurité, l'application ne communiquait l'adresse que 2 heures avant l'ouverture.

Dans la FAQ publiée sur leur site web, les créateurs de Vybe Together recommandaient aux utilisateurs de limiter la quantité de personnes invitées lors des festivités. Ils admettent que le Covid-19 est “un problème sanitaire majeure” et conseille d'éviter les rassemblements trop importants. Interrogés par nos confrères de The Verge, les concepteurs de Vybe Together affirment qu'Apple vient de bannir l'application de son App Store. “Les applications doivent respecter toutes les exigences légales dans tous les pays où vous les rendez disponibles” justifie Apple dans le règlement de l'App Store. Dans la foulée de l'éviction de l'App Store, TikTok a supprimé le compte de Vybe Together après plusieurs signalements.

Source : The Verge