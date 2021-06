AnTuTu présente le top 10 des smartphones Android les plus puissants de mai 2021

AnTuTu vient de lever le voile sur le classement des smartphones Android les plus puissants du mois de mai 2021. Comme c'était le cas le mois dernier, le Black Shark 4 Pro reste en tête du top des téléphones haut de gamme. De son côté, le podium du milieu de gamme est dominé par le Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Comme tous les mois, AnTuTu a publié le classement des smartphones Android qui se sont distingués dans son outil de benchmarking. Deux classements sont proposés : un top pour les téléphones premium et un top pour les smartphones réservés au marché milieu de gamme.

Comme c'est souvent le cas, le top des smartphones haut de gamme est dominé par les terminaux avec un SoC conçu par Qualcomm. En tête de liste, on trouve le Black Shark 4 Pro, le smartphone gaming de Xiaomi. Avec son Snapdragon 888 couplé à 12 Go de RAM, il garde la tête du classement

Le Xiaomi Mi 11 Lite domine le top milieu de gamme de mai 2021

En seconde place, on trouve le Nubia Red Magic 6 Pro. Avec ses 16 Go de mémoire vive, il éjecte le Find X3 Pro d'Oppo à la quatrième position. La troisième place est occupée par le OnePlus 9 Pro. Notez aussi le retour sur le devant de la scène du ROG Phone 5 d'Asus. Avec son Snapdragon 88 épaulé par 16 Go de RAM, il s'est imposé pendant plusieurs mois à la tête du top. Ce mois-ci, il se contente de la 8ème place.

Enfin, on remarquera que AnTuTu répertorie à nouveau le Realme GT. Le smartphone avait été banni provisoirement après avoir été accusé de tricherie. Realme est visiblement parvenu à négocier son retour avec AnTuTu. Le Xiaomi Mi 11 Ultra, le dernier haut de gamme de la marque chinoise, ferme la marche des téléphones haut de gamme.

Passons désormais au top milieu de gamme. Celui-ci est dominé par le Xiaomi Mi 11 Lite 5G, le premier téléphone avec le nouveau chipset Snapdragon 780, la puce gravée en 5nm de Qualcomm. Il est suivi par le Redmi 10X 5G de Xiaomi, ancien leader du classement. Notez que le top milieu de gamme répertorie plusieurs smartphones avec des puces Kirin ou Mediatek. Contrairement au haut de gamme, Qualcomm n'est pas omniprésent.