Xiaomi lance les Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G en France et dévoile leurs prix

Xiaomi a présenté hier les versions françaises des Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G. Les deux nouveaux arrivants de la gamme Mi 11 se distinguent par leurs excellentes caractéristiques techniques, leur prix contenu et leur finesse inégalée.

Les Xiaomi Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G ne sont pas très différents l’un de l’autre. Le premier est propulsé par un Snapdragon 732G, tandis que le deuxième est équipé de la nouvelle puce milieu de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 780G. Ce processeur succède directement au Snapdragon 765G de l’année dernière, et promet d’excellentes performances qui n’ont pas grand-chose à envier au haut de gamme.

Les deux smartphones utilisent un écran AMOLED DotDisplay de 6,55 pouces 10-bit, qui peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs, soit 64 fois plus que leur prédécesseur. L’écran propose un taux de rafraichissement 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et le HDR 10+. On peut cependant noter que l’écran du Mi 11 Lite 5G est protégé par du Gorilla Glass 6, contre du Gorilla Glass 5 sur la version 4G. Enfin, les deux téléphones sont alimentés par la même batterie de 4250 mAh, compatible avec la recharge filaire 33W. Il faudra malheureusement faire l’impasse sur la recharge sans fil.

Le Mi 11 Lite 5G est le smartphone 5G le plus fin du monde

Avec une épaisseur de seulement 6,81 mm pour 159 g, le Mi 11 Lite 5G peut se vanter d’être le smartphone 5G le plus fin du monde. Les deux smartphones bénéficient de bordures très fines, puisque celles-ci ne mesurent que 1,88 mm. Cette finesse ne les empêche pas d’être équipés de doubles haut-parleurs certifiés Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless.

Côté photo, les Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G sont les premiers smartphones du marché à être équipé du nouveau capteur Samsung GW3 de 64 MP. Celui-ci est accompagné par deux autres capteurs, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP. Pour les selfies, le Mi 11 Lite 5G opte pour un capteur de 20 MP, tandis qu’il faudra se contenter d’un capteur de 16 MP pour la variante 4G.

Prix et disponibilités

Les Xiaomi Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G seront tous deux disponibles à des dates différentes. En effet, vous pouvez dès à présent commander le Mi 11 Lite, tandis qu’il faudra attendre jusqu’au 20 avril avant de pouvoir se procurer la version 5G. Voici un récapitulatif des prix pour chaque version.

Mi 11 Lite 6+64 Go : 329,99 € (Boba Black, Bubblegum Blue et Peach Pink) sur Mi.com

(Boba Black, Bubblegum Blue et Peach Pink) sur Mi.com Mi 11 Lite 6+128 Go : 349,99 € chez Fnac, Darty, Mi Store et sur Mi.com

chez Fnac, Darty, Mi Store et sur Mi.com Mi 11 Lite 5G 8+128 : 399,99 € (Noir truffe, Vert menthe et Jaune agrume) chez Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Conforama, Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Système U, Coriolis, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Mi.com et Mi Store.

Xiaomi doit encore lancer le Mi 11i et le Mi 11 Ultra en France. Le fabricant chinois avait présenté les deux smartphones lors d’un événement mondial en début de semaine.

Source : Xiaomi