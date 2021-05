Antutu dévoile les smartphones les plus puissants d’avril 2021, le Black Shark 4 Pro prend la tête

Antutu publie comme chaque mois son classement des smartphones les plus puissants du marché. Le Mi 11 Ultra, fraichement annoncé, fait son entrée dans le Top 10. Comme d’habitude, un classement dédié aux terminaux de milieu de gamme est également établi.

C’est maintenant une habitude. Tous les mois, le célèbre outil de benchmark Antutu dévoile le classement des smartphones les plus puissants du marché. Encore une fois, il y a peu de surprises. La totalité des produits présents sont en effet équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 888.

En haut du classement, on trouve un smartphone Xiaomi. Il s’agit du Black Shark 4 Pro, spécialisé dans le jeu, qui atteint 860 467 points. Il faut dire qu’il fait des étincelles avec son Snapdragon 888 et ses 16 Go de RAM. Il est suivi par l’Oppo Find X3 Pro ainsi que le Red Magic 6 Pro de Nubia. Le classement évoluant chaque mois et certains smartphones n’étant pas forcément testés, le ROG Phone 5 d’Asus n’est pas présent.

On trouve plusieurs choses intéressantes dans ce classement, comme l’entrée du OnePlus 9 Pro à la quatrième place (le OnePlus 9 classique se classe huitième) ainsi que le Xiaomi Mi 11 à la neuvième place. Le Xiaomi Mi 11 Ultra, que nous avons testé cette semaine, est lui aussi présent, pointant à la dixième place. Les performances peuvent varier en fonction des tests, des conditions ou des différentes mises à jour, il faut donc s’attendre à ce qu’il soit de nouveau chamboulé le mois prochain. Tout se joue en effet dans un mouchoir de poche.

Antutu livre son classement des téléphones de milieu de gamme

Concernant les smartphones de milieu de gamme, Xiaomi est toujours en tête avec son Redmi 10X et son processeur Dimensity 820. Dans le reste du classement, nous avons essentiellement des smartphones uniquement prévus pour le marché chinois. Contrairement aux terminaux haut de gamme, l’hétérogénéité est de mise avec des processeurs Kirin, Dimensity ainsi que des Snapdragon de Qualcomm.

Pour rappel, Antutu reste l’outil de benchmark par excellence. Toutefois, il n’est plus le bienvenu sur le PlayStore. Il faut donc le télécharger via un APK pour le faire fonctionner.