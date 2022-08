AnTuTu dévoile le TOP 10 des smartphones Android les plus puissants de juillet 2022

Comme elle le fait chaque mois depuis maintenant des années, AnTuTu vient de publier son classement mensuel des smartphones Android les plus puissants du moment. Découvrez ci-dessous quels sont les appareils les plus puissants du mois de juillet 2022.

Après un classement dominé par le smartphone gaming haut de gamme Black Shark 5 Pro au mois de juin 2022, qui était en première position pour la troisième fois consécutive, le nouveau classement des appareils Android les plus puissants au mois de juillet 2022 accueille plusieurs nouveaux arrivants, qui ont totalement chamboulé le podium.

En effet, le mois de juillet a vu arriver plusieurs smartphones équipés de la nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. L’entreprise a fait grimper les fréquences des cœurs jusqu’à 3,2 GHz sur le cœur Prime, ce qui aide bien le processeur à atteindre des records sur les benchmarks. De plus, la puce peut compter sur la gravure en 4 nm plus avancée de TSMC pour gagner encore plus de points grâce à sa meilleure gestion de la chaleur.

Le Asus ROG Phone 6 Pro domine le classement de juillet 2022 sur Antutu

En première place du classement en juillet 2022 avec 1 114 647 points, on retrouve cette fois le nouvel Asus ROG Phone 6 Pro, le nouveau smartphone gaming du fabricant équipé d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et de 16 Go de RAM. Il est suivi de près par un autre smartphone d’Asus, le Zenfone 9. Pour rappel, il s’agit d’un appareil compact avec un écran de seulement 5,9 pouces, il est donc très étonnant de le voir se positionner plus haut que le troisième smartphone du classement, le Red Magic 7.

Le Red Magic 7 occupait déjà la première position du classement AnTuTu en février dernier, mais a depuis reçu une nouvelle version équipée d’un Snapdragon 8+ Gen 1. En quatrième position, on retrouve le Black Shark 5 Pro, le leader du mois de juin. On constate ensuite la présence de plusieurs autres smartphones Android dans ce top 10, dont le Vivo X80, le Motorola Edge 30 Pro, le Vivo X80 Pro, le Xiaomi 12 Pro, le Poco F4 GT et son équivalent chinois, le Redmi K50 Gaming.

Il faut préciser qu’AnTuTu ne répertorie pas l’intégralité des smartphones disponibles sur le marché. On ne retrouve par exemple pas les récents Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra, pourtant aussi équipés d’un Snapdragon 8+ Gen 1.