AnTuTu dévoile le TOP 10 des smartphones Android les plus puissants de juin 2022

Comme le veut la tradition, AnTuTu publie chaque mois son classement des smartphones Android les plus puissants du moment. La plateforme de benchmarking vient de dévoiler sa sélection du mois de juin 2022. La voici dans le détail.

Comme vous le savez peut-être, AnTuTu dévoile chaque mois son classement des smartphones Android les plus puissants du moment. On retrouve comme d'habitude une sélection dédiée aux appareils haut de gamme, milieu de gamme et aux flagships à petits prix (une toute nouvelle catégorie).

Si vous vous attendiez à du changement pour ce classement mensuel, il faudra prendre son mal en patience. En effet, dans la catégorie des flaghips, on retrouve une nouvelle fois le Black Shark 5 Pro de Xiaomi, pour la troisième fois consécutive. En effet, le smartphone gaming de la firme chinoise était déjà en tête du classement AnTuTu d'avril et de mai 2022. Pour rappel, le Black Shark 5 Pro est équipé du SoC de dernière génération de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, et s'accompagne de 16 Go de RAM.

MediaTek et Qualcomm se partagent la part du lion

Mais ce qui lui permet de se démarquer, c'est son combo SSD = UFS 3.1, grâce auquel l'écriture et la lecture de données s'effectuent plus rapidement que sur d'autres appareils. A la seconde place, on retrouve une nouvelle fois le Red Magic Pro 7 de Nubia, qui a occupé pendant un temps la 1re place. Quant au Lenovo Y90, il demeure toujours sur la 3e marche du podium, avec un score de 1 020 942.

Notez qu'encore une fois, cette sélection est composée à majorité d'appareils équipés du Snapdragon 8 Gen 1, à l'exception de deux smartphones dotés de puce Mediatek Dimension 9000. En revanche, on constate l'effet inverse dans le classement des smartphones de milieu de gamme.

En effet, on retrouve une majorité de smartphones équipés du Soc Dimensity 8100 ou 8100-Max de Mediatek. C'est le cas du trio de tête, représenté par l'Oppo Reno8 Pro 5G+, le Redmi K50, puis le Redmi Note 11T Pro+.

Venons-en maintenant aux appareils puissants vendus à prix abordable. Cette catégorie, proposée depuis peu par AnTuTu, regroupe des smartphones qui affichent d'excellentes performances et un bon rapport qualité/prix. On retrouve encore une fois le iQOO Z5 en tête, équipé d'un Snapdragon 778G et de 12 Go de RAM. La seconde marche du podium est occupée par l'Oppo Reno 8 Pro doté d'un Snapdragon 7 Gen 1 tandis que la médaille de bronze est attribuée à l'Oppo K9s 5G.