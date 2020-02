myCanal est désormais disponible en Full HD sur Android et Android TV

myCanal est enfin disponible en Full HD sur tous les terminaux sous Android et Android TV. Dans un premier temps, seules quatre chaînes sont compatibles avec le 1080p. On vous explique dans quelles conditions vous pourrez profiter du Full HD sur votre smartphone Android et sur votre téléviseur Android TV.

« Le déploiement du 1080p (Full HD) a débuté » annonce Canal+ sur son site web. Depuis le 4 février 2020, quatre chaînes sont diffusées en Full HD sur Android et sur Android TV : National Geo, Eurosport 1, OCS City et CSTAR. Pour profiter des chaînes en Full HD sur myCanal, vous devez remplir ces quelques conditions :

Installer myCANAL 4.4.3 depuis le Google Play Store

Profiter d’un débit supérieur à 5 Mb/s

Regarder une chaîne LIVE diffusant en 1080p

Avoir un terminal compatible avec le DRM Widevine Level 1 (les smartphones Android rootés ne sont donc pas compatibles) et de résolution 1920×1080 pixels ou supérieure

Dans un second temps, une soixantaine de chaînes abandonneront le 720p pour passer au 1080p. Canal+ travaille aussi à l’arrivée du Full HD sur tous les contenus proposés à la demande. La firme ne donne malheureusement aucune date de déploiement.

Quoi qu’il en soit, myCanal sur Android rattrape enfin son retard sur la version iOS, qui profite déjà du Full HD depuis le mois de juillet 2017. De plus, le service rattrape aussi le retard pris par rapport à d’autres acteurs du secteur, dont Netflix, qui proposent déjà des contenus en Full HD depuis longtemps.

La 4K arrive rapidement sur myCanal

La Full HD n’est encore qu’une étape, rapportent nos confrères des Numériques. « L’Ultra HD sera disponible bien avant les JO de Tokyo et bien avant la Coupe d’Europe de Football qui débutera le 12 juin prochain » annonce le média. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

