Google veut vraiment que vous utilisiez un profil Play Games pour jouer sur Android

Sur les jeux Android, il est possible d’utiliser son profil Play Games afin de conserver ses données d’un appareil à l’autre. Google va pousser encore plus l’intégration de cette fonctionnalité dans le futur.

Sur Android, quand on lance un jeu, il nous est parfois demandé de nous connecter à notre compte Play Games. Ce compte n’est pas nécessaire et on peut très bien profiter de nos jeux favoris sans l’utiliser. Toutefois, Google va pousser pour que vous vous en créiez un.

Comme le note le site Android Authority, la firme de Mountain View a publié un patch note listant les changements à venir dans la prochaine mise à jour mineure d’Android. L’un de ces changements concerne la création du profil Play Games.

Google va rendre plus facile la création d'un compte Play Games

Le Patch Note précise en effet qu’il sera possible de créer un profil Play Games dans « différents endroits » sur le Play Store. De fait, on peut s’attendre à un onglet dédié dans la boutique en ligne, qui n’existe pas actuellement. Pour se créer un profil aujourd’hui, il faut lancer un jeu compatible et l’option est alors proposée.

Un profil Play Games est une fonctionnalité qui centralise sa progression sur les jeux du Play Store. Par exemple, il permet d’avoir un nom associé (pour le jeu en ligne) et offre un système de niveaux afin de gagner des badges et autres joyeusetés. Mais la fonctionnalité la plus pratique, c’est la sauvegarde en ligne. Idéal si vous changez de téléphone, si vous le réinitialisez ou si vous jonglez entre un smartphone et une tablette pour le jeu vidéo.

A noter que ce profil n’est pas uniquement disponible sur smartphone ou tablette, puisqu’il est aussi disponible sur PC depuis quelques mois en France. Parfait pour ceux qui aiment jouer aux titres Android sur leur machine Windows.

La mise en avant du profil Play Games devrait arriver sur le Play Store d’ici quelques jours. Si vous n’avez toujours pas de compte et que vous jouez un peu sur Android, ce sera peut-être le moment d’y remédier.

