Android modernise son logo avec une tête de robot en 3D

Google a donné un nouveau look à Android en mettant à jour son logo. L’ancien logo disparaît pour laisser sa place à une tête de robot réalisée en 3D, donnant ainsi une image plus moderne du système d’exploitation.

Android fait peau neuve, et a droit à un tout nouveau logo. Ce dernier présente désormais une version 3D de la tête de robot emblématique. La tête du robot elle-même a gagné en profondeur, ce qui lui confère un aspect plus tridimensionnel.

On retrouve également l’inscription « Android » avec une nouvelle police. Le mot Android adopte désormais un « A » majuscule au lieu du « a » minuscule utilisé dans les précédentes versions. En outre, les lettres “n” et “r” sont maintenant complètement arrondies, ce qui rappelle de précédentes versions du logo dans les années 2010.

Android change de logo pour une version plus moderne

Selon une déclaration fournie à 9to5Google, Google a commencé à présenter des éléments de sa nouvelle identité de marque sur diverses plateformes. Il s'agit notamment de son stand au CES et d'autres supports de campagne tels que des publicités numériques et des bannières. L'entreprise a également laissé entendre que d'autres mises à jour seraient apportées dans les mois à venir.

Les utilisateurs d'Android peuvent s'attendre à voir le logo changer lorsque la version stable finale d'Android 14 sera publiée, ce qui est prévu pour le mois d'août. Actuellement, l‘écran de démarrage affiche toujours l'ancienne version de la tête de robot avec le message “Powered by Android”. Google a aussi récemment dévoilé deux publicités imprimées présentant le logo et le mot-symbole actualisés. Cependant, Google n’a pas pour autant modifié son logo sur toutes ses plateformes. Sur le site officiel d’Android, on remarque que l’ancien logo est toujours présent. Il reste à savoir pendant encore combien de temps.

Et vous, que pensez-vous du nouveau logo d’Android ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Le changement d’identité pour l’OS de Google arrive seulement quelques mois après un autre changement de logo : celui de Nokia. La marque finlandaise avait elle aussi adopté un look plus moderne.