Nokia change de logo et c’est un petit événement

Nokia a dévoilé son tout nouveau logo. Une véritable révolution pour la marque finlandaise qui veut montrer au monde ses nouveaux objectifs axés sur le business. C’est la première fois en soixante ans qu’elle modifie son identité visuelle.

Le vieux logo de Nokia, tout le monde le connait. Indissociable du marché de la téléphonie pendant presque quinze ans, il est simple, clair : un simple NOKIA blanc écrit sur un fond bleu. Mais en 2023, changement de cap avec un logo plus coloré et des lettres au design encore plus épuré.

Nokia, un nouveau logo pour une nouvelle vie

Nokia a dominé de manière insolente le marché de la téléphonie dans les années 2000. Cependant, la marque (alors propriété de Microsoft) a raté le tournant des smartphones. Elle a ainsi perdu sa place de leader en 2013 au profit de Samsung et a été revendue par Microsoft en 2016. Si des smartphones Nokia sortent encore aujourd’hui via HMD, la marque s’est recentrée sur le B2C. Une redirection qui devait s’accompagner de cette nouvelle identité, selon Pekka Lundmark, le CEO de la marque :

« Il (l’ancien logo) était dédié à la téléphonie et aujourd’hui, nous sommes une entreprise de technologies dédiée au business. »

Bref, Nokia veut clairement se concentrer sur le monde des entreprises et se tenir éloigné du marché grand public. Pourtant, il sera encore possible de trouver des smartphones Nokia dans le futur. HMD exploite toujours la marque et deux nouveaux produits ont même été annoncés au MWC : les Nokia C22 et C32, des terminaux Android d’entrée de gamme. Une manière de capitaliser sur une marque connue et familière du public. Toutefois, on ne sait pas encore si les futurs smartphones Nokia vont adopter le nouveau logo ou non. Il se pourrait bien que nous ayons deux Nokia qui cohabitent dans les prochaines années.

Le vieux logo de Nokia datait de 1965. Si des ajustements ont été fait au fil des années, il est resté sensiblement le même… jusqu’à aujourd’hui.