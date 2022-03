Android : les attaques de malwares sur les smartphones sont en hausse de 500% en Europe

Des chercheurs ont déclaré avoir observé une augmentation de 500 % des infections de smartphones par des logiciels malveillants en Europe depuis le début du mois de février 2022, dont une majorité sur les smartphones Android.

Les attaques de logiciels malveillants mobiles se multiplient en Europe. Selon une nouvelle étude de Proofpoint, depuis le début du mois de février 2022, les attaques de malware contre les smartphones ont augmenté de près de 500 %. Pourtant, à la fin de l’année 2021, le nombre d’attaques avait significativement diminué.

Tous les smartphones ne semblent pas être impactés de la même manière, puisqu’une majorité d’entre-elles visent les appareils Android. En effet, la majorité des logiciels malveillants ont été observés sur des téléphones Android, six des malwares les plus dangereux visant le système d'exploitation de Google, contre un seul visant iOS, selon les chercheurs de Proofpoint.

En cause, la nature plus ouverte du marché Android et la possibilité de télécharger des applications à partir de magasins d'applications tiers. Cela rend les appareils utilisant le système d'exploitation de Google plus vulnérables pour les utilisateurs les moins avertis. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Apple avait récemment déclaré qu’iOS était plus sécurisé qu’Android.

Quelles sont les types de malware les plus rependus ?

D’après les informations de Proofpoint, les cybercriminels s'efforcent d'envoyer des SMS et des applications malveillants aux utilisateurs afin de dérober des informations sensibles, notamment des mots de passe et des coordonnées bancaires. On ne peut que donc que vous conseiller de ne pas cliquer sur les liens que vous pouvez recevoir par SMS de la part d'inconnus.

De nouveaux types de malware ont récemment fait leur apparition, et ceux-ci seraient notamment capables d’enregistrer des contenus audio et vidéo, de suivre la localisation des propriétaires de smartphones et même de d’effacer complètement les données d’un appareil, selon le rapport. En effet, nous avions pu voir en début d’année le malware BRATA qui était capable de supprimer les données de votre smartphone et vider votre compte en banque. De faux antivirus Android sur le Google Play Store sont également en mesure de voler votre argent.

