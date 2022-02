Ce malware prétend vous filmer lorsque vous regardez du porno, le pirate exige une rançon de 2400€ !

Un malware destiné à vous extorquer des cryptomonnaies se propage. Pour vous convaincre de verser une rançon de 2400 euros en Bitcoin, le pirate affirme détenir des vidéos compromettantes sur votre compte. Il assure vous avoir filmé pendant que vous regardiez des vidéos pornos et menace de tout envoyer à vos contacts.

Une nouvelle version de MyloBot, un malware repéré sur Windows pour la première fois en 2018, menace actuellement les internautes. D'après les experts en sécurité informatique de Minerva Labs, cette nouvelle itération est conçue pour extorquer de l'argent à ses victimes. Le virus se propage actuellement sur la toile. Le rapport ne précise pas quels sont les moyens utilisés par les hackers pour pousser le malware.

Une fois que MyloBot est parvenu à entrer dans votre ordinateur, il va tout faire pour passer inaperçu. D'après Minerva Labs, le malware va rester inactif pendant une période de 14 jours. Grâce à des solutions de contournement, il va éviter de déclencher l'éventuel logiciel antivirus installé sur l'ordinateur de sa victime.

Le pirate réclame 2400 euros en Bitcoin pour supprimer les vidéos

Pendant cette période, MyloBot va analyser votre historique de navigation Internet. Le pirate derrière le virus va exploiter les informations obtenues pour vous extorquer de l'argent. Un beau jour, la victime recevra alors un courriel électronique qui prétend que des vidéos compromettantes sont en possession des hackers.

“J‘ai en fait placé un logiciel malveillant sur le site web de vidéos pour adultes (porno pour adultes) et vous savez quoi, vous avez visité ce site pour vous amuser”, explique le courriel. Dans le mail, le pirate affirme avoir pris le contrôle de la webcam de votre ordinateur afin de vous filmer lorsque vous avez regardé des vidéos porno. Pour vous en convaincre, le hacker va se servir des informations de votre historique et mettre en avant le nom précis des sites consultés.

Le criminel derrière cette machination assure avoir obtenu le nom de “chacun de vos contacts” sur Facebook Messenger. Il menace d'envoyer la vidéo de votre intimité à l'entièreté de votre liste d'amis. “J'ai créé une vidéo à double écran. La 1ère partie montre la vidéo que vous visionniez (vous avez un bon goût), et la 2ème partie affiche l'enregistrement de votre caméra, et ça c'est vous”, menace le hacker.

Pour éviter une humiliation publique, l'escroc vous demande de verser 2732 $, soit 2 402 euros, en cryptomonnaies. Sans grande surprise, il exige que la rançon soit versée en Bitcoin sur une adresse sur la blockchain. “Si je ne reçois pas de bitcoins, je vais envoyer votre enregistrement vidéo à tous vos contacts, y compris vos amis et votre famille et vos collègues”, assure le courriel électronique.

Si vous recevez un mail de cet acabit, on vous conseille de l'ignorer et de ne pas tomber dans le piège. D'après l'enquête de Minerva Labs, le pirate ne détient pas véritablement de vidéo compromettante sur votre compte. Par contre, cela signifie qu'un virus est parvenu à infecter votre ordinateur. Pour le repérer, on vous invite à tester plusieurs antivirus.

