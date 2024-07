Le 1er téléphone Android compatible avec la recharge sans fil Qi2 est là, et ce n’est pas un Pixel

La norme de recharge sans fil Qi2 tant attendue a finalement fait ses débuts sur un appareil Android. Mais contrairement aux attentes, ce n'est pas un téléphone Pixel qui mène la charge. L'honneur revient plutôt à un concurrent inattendu : le HMD Skyline.

Le Qi2, annoncé il y a près de deux ans, représente une évolution significative de la technologie de recharge sans fil. Sa principale innovation ? Un anneau d'alignement magnétique, similaire au MagSafe d'Apple, conçu pour améliorer l'efficacité de la charge et ouvrir de nouvelles possibilités d'accessoires. Si les iPhone ont déjà adopté cette norme, le marché Android a été plus lent à sauter le pas.

De nombreux observateurs du secteur misaient sur la prochaine série Pixel 9 de Google pour introduire le Qi2 dans l'écosystème Android. L'implication du géant de la tech dans le Wireless Power Consortium (WPC) semblait laisser présager une mise en œuvre imminente. Cependant, HMD Global, la société à l'origine des téléphones de la marque Nokia, a devancé Google avec sa nouvelle offre de milieu de gamme.

Le HMD Skyline est le premier smartphone Android à adopter Qi2

Le HMD Skyline n'est pas seulement intéressant pour sa prise en charge du Qi2. Cet appareil de 500 dollars présente des caractéristiques techniques qui en font un concurrent sérieux sur le marché du milieu de gamme. Doté d'un processeur Snapdragon 7s Gen 2, le téléphone dispose d'un écran de 6,55 pouces à 144 Hz et d'une généreuse batterie de 4 600 mAh. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est l'accent mis sur la réparabilité, avec notamment une batterie remplaçable par l'utilisateur. C’est plutôt rare dans le paysage actuel des smartphones.

En ce qui concerne le Qi2, le Skyline offre une charge magnétique sans fil de 15 W, ainsi que des capacités de charge sans fil inversée de 5 W. Cela le place sur un pied d'égalité avec de nombreux smartphones phares. Cela le place au même niveau que de nombreux appareils phares en termes de vitesse de charge sans fil. Le téléphone prend également en charge la charge filaire de 33 W pour les moments où vous avez besoin d'une augmentation rapide de la puissance.

Pour ce qui est du design du Skyline, il adopte une esthétique qui rappelle la série bien-aimée des Nokia Lumia. HMD a également inclus un bouton reprogrammable, qui rappelle là aussi les iPhone, ce qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler les fonctionnalités de leur appareil.

Les amateurs d'appareils photo n'ont pas été oubliés non plus. Le Skyline est doté d'une configuration à trois caméras, avec en tête un capteur principal de 108 mégapixels doté d'une stabilisation optique de l'image. Il est flanqué d'un ultra grand-angle de 13 MP et d'un téléobjectif de 50 MP capable d'un zoom optique 2x. À l'avant, une caméra selfie de 50 mégapixels promet des appels vidéo et des autoportraits de haute qualité.