Android : enregistrer son passeport sur son smartphone sera bientôt possible grâce à Google

Google franchit une nouvelle étape dans la dématérialisation des documents d'identité. Comme annoncé en septembre, l'entreprise commence à tester l'intégration des passeports dans Google Wallet, une fonctionnalité particulièrement attendue qui permettra de s'identifier aux points de contrôle TSA de certains aéroports.

Désormais dans le menu “Ajouter à Wallet” sous l'option “ID”, aux côtés du permis de conduire et de la carte d'identité nationale, les utilisateurs de l’application de Google peuvent ajouter leurs passeports. Pour l'instant, le service est marqué comme “bêta” et n'est accessible qu'aux utilisateurs participant au programme bêta de Google Play Services.

Cette nouvelle fonctionnalité, qui nécessite Android 9 ou une version ultérieure, n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis et uniquement pour les vols intérieurs dans certains aéroports sélectionnés. L'utilisation se veut simple et sécurisée : il suffit d'approcher son téléphone du lecteur NFC, de vérifier les informations partagées et de valider ou non la transmission.

Comment ajouter son passeport sur Google Wallet ?

Le processus d'ajout du passeport se déroule en trois étapes. Tout d'abord, les utilisateurs doivent photographier la page d'information de leur passeport contenant leur photo, avec la possibilité de saisir ces informations manuellement si nécessaire. Ensuite vient l'étape cruciale : la numérisation de la puce de sécurité intégrée dans la couverture arrière du document.

Pour cette étape, Google fournit des instructions précises : placer le passeport sur une surface plane, ouvrir la couverture arrière, retirer la coque du téléphone et déplacer lentement l'appareil au-dessus de la couverture pour localiser la puce. La dernière étape consiste à enregistrer une courte vidéo de son visage, que Google analysera pour vérifier l'authenticité de l'utilisateur et la correspondance avec la photo du passeport.

Comme pour les autres documents d'identité numériques, Google a prévu une fonction de sécurité essentielle : la possibilité de supprimer à distance son passeport numérique en cas de perte ou de vol du téléphone. Google Wallet, avec d’autres applications telles que France Identité pour les documents officiels français, fait un nouveau pas vers la transformation numérique des documents d'identité, même si son déploiement reste pour l'instant limité. Elle préfigure probablement une généralisation progressive de ces solutions à d'autres pays et types de documents. Maintenant, on espère que cette fonctionnalité sera bientôt lancée en France.