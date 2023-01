Google améliore la Saisie vocale dans Drive et la propose sur les principaux navigateurs

La saisie vocale dans Google Drive va devenir plus accessible et simple d'accès que jamais. Selon Alphabet, elle est encore plus précise et rapide.

Google ne cesse d’améliorer Drive, sa suite bureautique et service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud. La compagnie a annoncé hier sur son blog qu’elle avait amélioré les fonctionnalités de saisie vocale et d’édition dans Google Docs ou dans les commentaires du présentateur de Google Slides. Le blog de la compagnie affirme que « cela réduira les erreurs de transcription et minimisera les coupures audio ». Cerise sur le gâteau, cette mise à jour ne bénéficiera pas qu’aux internautes naviguant sur Chrome. Google la met à la disposition des « principaux navigateurs ».

Même si Google ne donne pas de détail technique quant à la manière dont ils ont amélioré la saisie vocale, le résultat est probant. Vous pouvez le tester vous-même en ouvrant Google Drive et en cliquant sur Nouveau — Google Docs. Allez ensuite sur Outils — Saisie vocale (ou tapez Ctrl + Maj + S). Un microphone apparaît en haut à gauche du document. Cliquez dessus et commencez à dicter votre texte. Vous constaterez que la transcription du texte est précise et rapide (pas autant, toutefois, qu’une application dédiée).

Google Drive va proposer une meilleure saisie vocale et le sous-titrage automatique

Le sous-titrage automatique des Slides est une autre fonction très utile. Elle ne sera dans un premier temps utilisable que par les internautes anglophones, mais Google la développera très probablement pour les autres langues. Elle permettra d’afficher les mots du présentateur en temps réel, ce qui constituera une aide précieuse pour les membres de l’audience.

La firme de Mountain View espère que cette « nouvelle mise à jour mènera à des interactions entre utilisateurs plus inclusives et accessibles au sein de Docs et Slides ». La compagnie met clairement l'accent sur la collaboration. En novembre 2022 déjà, elle avait facilité la définition de date d’expiration pour les fichiers dans Drive. Alors que les testeurs peuvent les essayer dès aujourd’hui, les améliorations de la saisie vocale dans Google Docs et Google Slides devraient être déployées entre le 16 et le 21 février 2023 auprès du grand public.