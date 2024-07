Android déploie deux nouvelles fonctions qui vont vous permettre une meilleure gestion de vos appareils… sauf si vous possédez un Samsung

Google lance “Call casting” et “Instant hotspot”, deux nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'intégration entre differents appareils Android. Ces services permettent de transférer des appels vidéo et de partager une connexion Internet sans interruption.

En mai dernier, Google avait déjà introduit des fonctionnalités pour améliorer l'interopérabilité entre appareils Android et d'autres plateformes, notamment avec Windows 11. Ces améliorations permettent, par exemple, aux utilisateurs de copier et coller du texte d'images depuis leurs smartphones vers leur PC. Avec le lancement des services “Cross-device“, l’entreprise continue d'étendre ces capacités en facilitant encore davantage la transition entre différents appareils.

Deux nouvelles fonctionnalités, “Call casting” et “Instant hotspot“, sont en cours de déploiement. La première permet de transférer des appels vidéo entre différents appareils Android, comme un téléphone, une tablette ou un navigateur de bureau, actuellement compatible avec Google Meet. L'icône de Cast indique la disponibilité de cette fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de poursuivre leurs appels sans interruption lorsqu'ils changent d'appareil.

Call Casting vous permettra de transférer vos appels vidéo sans interruption entre vos différents appareils Android

La fonction “Instant hotspot” simplifie le partage de connexion Internet. Elle permet aux utilisateurs de connecter facilement leurs appareils Android et Chromebooks au hotspot de leur téléphone. Cette fonctionnalité élimine le besoin de saisir un mot de passe et rend donc le processus plus rapide et accessible. Cependant, cette option ne sera pas disponible sur les appareils Samsung, une exclusion notable qui suscite des interrogations. Et ce, malgré la présence des services Google Play, ce qui pourrait être perçu comme une limitation délibérée de la part de la société coréenne. Cette décision peut être liée à sa volonté de promouvoir sa propre solution d'auto-hotspot.

Ces nouvelles fonctionnalités nécessitent des appareils fonctionnant sous Android 11 ou une version ultérieure, avec Bluetooth activé et un compte Google synchronisé. Pour activer ces services, les utilisateurs doivent accéder aux paramètres sous Google > Appareils et partage > Services multi-appareils. Google continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui promettent une utilisation encore plus intégrée et cohérente pour les utilisateurs d'Android à l'avenir.

Source : 9to5google