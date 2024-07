Google Photos : stocker vos clichés sur le cloud pourrait bientôt coûter moins cher

Alors que le stockage numérique devient de plus en plus adopté par les propriétaires de smartphones, Google semble prendre des mesures pour répondre aux besoins des utilisateurs soucieux de leur budget.

De récentes découvertes dans le code de la dernière mise à jour de l'application Google Photos ont peut-être mis en lumière des références à un nouveau niveau du service de stockage dans le cloud de Google, provisoirement baptisé “Google One Lite”.

Cette nouvelle offre potentielle pourrait bousculer la gamme actuelle de plans de stockage de Google, qui comprend le plan gratuit de 15 Go, le plan de base de 100 Go, le plan standard de 200 Go, l'option Premium de 2 To et le plan AI Premium de 2 To alimenté par l'IA. Mais qu'est-ce que Google One Lite pourrait apporter exactement et comment pourrait-il s'intégrer dans l'écosystème existant ?

Que sait-on de Google One Lite ?

Le nom même de “Lite” suggère une option dépouillée et plus abordable que l'actuel plan de base d'entrée de gamme. Cela pourrait changer la donne pour les utilisateurs qui ont besoin d'un peu plus que les 15 Go gratuits, mais qui ne sont pas encore prêts à s'engager dans le niveau 100 Go. Pour rappel, ce dernier est disponible à 19,99 euros par an, ou à 1,99 euros par mois.

Les spéculations vont bon train sur ce que Google One Lite pourrait offrir. Certains observateurs du secteur pensent qu'il pourrait offrir un espace de stockage plus important, entre 15 et 100 Go, ce qui conviendrait parfaitement aux utilisateurs qui capturent occasionnellement des clichés. D'autres suggèrent qu'il se concentre moins sur le stockage brut et plus sur les fonctionnalités premium, débloquant potentiellement des outils d'édition avancés dans Google Photos sans nécessiter une mise à niveau significative de l'espace de stockage.

Google One Lite sera-t-il disponible avec les Pixel 9 ?

Le moment choisi pour cette découverte est particulièrement intrigant, puisqu'il intervient quelques semaines avant le lancement attendu de la série de smartphones Pixel 9 de Google. Google One Lite pourrait-il faire partie d'une stratégie plus large visant à attirer de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème Google ? Il n'est pas difficile d'imaginer que le nouveau plan soit regroupé avec les appareils Pixel, offrant un avant-goût des fonctionnalités premium pour accrocher les utilisateurs à l'expérience Google One. Les Pixel 9 disposeront toujours de seulement 128 Go de stockage de base, donc Google voudra probablement mettre en avant ses offres de stockage dans le cloud.

Google n'a pas encore confirmé officiellement l'existence de Google One Lite, et encore moins fourni de détails concrets sur ses fonctionnalités ou sa structure tarifaire. À mesure que nos vies numériques se développent et que la quantité de données que nous générons augmente de façon exponentielle, la demande de solutions de stockage flexibles et économiques s'accroît. Google, avec sa vaste infrastructure et son intégration dans des services tels que Photos, Drive et Gmail, est bien placé pour répondre à ce besoin.

D'un point de vue concurrentiel, un plan Google One Lite pourrait inciter les autres fournisseurs de services de stockage dans le cloud à réévaluer leurs offres. Des sociétés comme Dropbox, Microsoft avec OneDrive et Apple avec iCloud pourraient ainsi devoir envisager d'introduire des niveaux de prix plus granulaires pour rester compétitives sur un marché de plus en plus encombré. Pour les consommateurs, l‘introduction potentielle de Google One Lite est alors une excellente nouvelle.

Pour rappel, les nouveaux Pixel 9 de Google seront présentés officiellement le 13 août prochain, donc il n’est pas impossible pour que Google profite de cet événement pour lancer son nouvel abonnement Google One Lite moins cher. Cependant, comme tous les indices trouvés dans le code source d’applications, il est aussi possible que ce dernier soit finalement supprimé et que la fonctionnalité ne sorte jamais pour tous les utilisateurs.