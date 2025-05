Android Auto : vous allez bientôt envoyer vos musiques et trajets à votre voiture sans galérer avec une connexion grâce à cette nouvelle fonction

Google continue d’enrichir les fonctions connectées de son système embarqué. Après les vidéos, les widgets et le web, une autre nouveauté pourrait bien tout changer. Cette fois-ci, ça concerne le transfert de fichiers.

Avec Android Auto et Google intégré, les véhicules récents profitent désormais d’un système d’infodivertissement complet. Ces derniers mois, la société a annoncé une série de nouveautés destinées à rendre l’interface plus pratique et plus personnalisable. L’affichage évolue, la prise en charge des widgets se précise, et de nouvelles catégories d’applications comme les navigateurs web ou la vidéo sont en cours d’intégration.

Parmi ces ajouts récents, on retrouve notamment un écran d’accueil plus modulable, un design plus arrondi, et bientôt des applis météo disponibles sans validation spéciale. Tous ces changements arriveront progressivement sur les véhicules compatibles avec Google intégré, au fil des prochaines mises à jour logicielles. Mais l’entreprise vient d’annoncer une nouveauté bien plus discrète, et pourtant très utile au quotidien.

Google va permettre le partage de fichiers entre votre smartphone et votre voiture sans connexion internet

Google a confirmé que Quick Share sera bientôt disponible dans les voitures équipées de Android Auto. Jusqu’ici, cette fonction permettait de partager facilement du contenu entre téléphones Android, tablettes, PC et Chromebooks. Elle arrive maintenant à bord des véhicules, sans besoin de connexion internet.

L’idée est simple : pouvoir transférer documents, photos, vidéos ou autres fichiers directement entre votre téléphone et votre voiture. Ceci s’effectuera via une connexion locale rapide, similaire au Bluetooth ou au Wi-Fi direct, garantissant une compatibilité fluide même sans réseau mobile.

Cette fonctionnalité ouvre la porte à des usages très pratiques. On pourra, par exemple, envoyer un fichier contenant un itinéraire, une présentation ou un document à afficher sur l’écran du véhicule. Elle pourra aussi permettre d’écouter une playlist stockée localement ou de transférer des fichiers multimédias pour une lecture hors ligne. Dans certains cas, cela pourrait aussi faciliter l’installation manuelle d’une application embarquée, ou le partage de photos de voyage entre les passagers. Google n’a pas encore précisé quand cette option sera disponible, mais son intégration montre une volonté d’offrir plus d’autonomie et de fluidité dans l’utilisation de la voiture connectée.