Android Auto : naviguer sur Internet, regarder des vidéos… voici tout ce que votre voiture pourra bientôt faire grâce à la prochaine mise à jour

Google transforme petit à petit Android Auto en véritable centre multimédia embarqué. Une annonce faite lors de la conférence I/O 2025 change la donne pour les développeurs. Navigateur web, vidéos et météo arrivent bientôt sur les écrans des voitures.

Jusqu’à maintenant, les systèmes embarqués dans les voitures se limitaient à des fonctions pratiques : musique, appels ou GPS. L’idée était avant tout d’aider à la conduite sans distraire. Mais avec les progrès technologiques, les écrans deviennent plus grands, les connexions plus rapides, et les attentes évoluent. Les constructeurs s’associent de plus en plus à des géants comme Google pour enrichir les interfaces des véhicules.

C’est dans ce contexte que Google a profité de sa conférence I/O 2025 pour annoncer une nouvelle extension d’Android Auto. Le système, déjà compatible avec des applications de navigation, de musique ou de communication, va bientôt s’ouvrir à deux nouvelles catégories : les navigateurs web et les applications vidéo. Un changement important qui élargit considérablement les possibilités.

Google autorise les applications de navigation web et de vidéo sur Android Auto

Jusqu’ici, Android Auto limitait les applications tierces à quelques fonctions clés comme la musique, la localisation ou les objets connectés. Depuis mars, Google avait déjà commencé à intégrer des jeux comme Candy Crush ou Angry Birds en version bêta. Désormais, les développeurs peuvent aussi proposer des applications de navigation web, une première pour la plateforme. Les vidéos seront aussi autorisées, mais uniquement sous certaines conditions : le véhicule devra être à l’arrêt et le smartphone devra fonctionner avec Android 16 ou plus.

Ces nouvelles catégories restent pour l’instant en phase de test fermé, réservées aux développeurs pour des essais internes. En parallèle, Google annonce plusieurs évolutions notables qui arriveront dans les mois à venir. Android Auto va ainsi intégrer de nouvelles fonctions pensées pour enrichir l’écran de bord, sans compromettre la sécurité :

La possibilité de publier librement des applications météo

Le support de la vidéo , uniquement à l’arrêt et avec Android 16 minimum

, uniquement à l’arrêt et avec Android 16 minimum L’accès à la navigation web depuis l’ écran central de la voiture

de la voiture La fonction Quick Share pour transférer du contenu entre smartphone et véhicule

pour transférer du contenu entre smartphone et véhicule L’amélioration des applis de messagerie avec affichage de l’historique et des réunions

des applis de avec affichage de l’historique et des réunions La lecture audio des vidéos pendant la conduite.

Avec ces ajouts, Android Auto franchit un cap important. L’interface devient plus polyvalente, plus connectée, et s’aligne sur les usages déjà bien ancrés sur smartphone.