Android Auto accueille une fonctionnalité qui va simplifier vos trajets et vous faire gagner du temps

La dernière mise à jour d’Android Auto améliore l’utilisation de Google Maps pour rendre la conduite plus intuitive et agréable. Cette nouvelle mise à niveau intègre des outils qui devraient faciliter vos déplacements en vous offrant une meilleure maîtrise de vos itinéraires.

La navigation en voiture avec Google Maps est devenue incontournable pour de nombreux conducteurs. Grâce à Android Auto, les fonctionnalités de cette appli sont accessibles directement depuis l’écran de bord, facilitant ainsi les trajets. Toutefois, certains outils de cette dernière restaient jusqu'à présent difficiles à manipuler, notamment pour ceux qui souhaitent ajuster leurs itinéraires en ajoutant plusieurs étapes lors de leur trajet. Cela rendait les planifications plus complexes assez laborieuses pour les utilisateurs réguliers.

Avec le lancement de la version 12.9 d'Android Auto, Google répond enfin à ces attentes. Bien que cette mise à jour soit encore en phase bêta, elle introduit un changement important qui simplifie et améliore considérablement la navigation pour les conducteurs. Cette mise à niveau intègre une nouvelle manière d’ajuster vos trajets en facilitant l’accès à la fonction “Ajouter une étape“, déjà présente dans Google Maps, mais qui était jusqu'à présent difficile à utiliser.

Android Auto simplifie l’ajout d’étapes dans Google Maps

La nouveauté principale de cette version concerne l’option “Ajouter une étape”. Désormais, cette fonction est bien plus visible et accessible directement depuis l’écran lorsque vous préparez un itinéraire dans Google Maps. Au lieu de passer par des menus compliqués ou d’utiliser des commandes vocales, un simple bouton permet d’ajouter facilement des arrêts intermédiaires à votre trajet. Ce changement rend la navigation multi-destinations beaucoup plus intuitive et évite d’avoir à interrompre la conduite pour configurer manuellement l’itinéraire.

En plus de cette amélioration pour Google Maps, Android Auto 12.9 prépare d’autres fonctionnalités qui arriveront avec la version 13.0, attendue pour octobre. L'une des nouveautés majeures sera l'intégration de l'IA Gemini à la place de Google Assistant. Cela promet des interactions plus naturelles et des commandes vocales plus précises. Cette mise à jour devrait également introduire une interface repensée, avec une meilleure personnalisation des écrans et des applications, permettant aux conducteurs d'accéder plus facilement aux outils qu'ils utilisent le plus souvent.