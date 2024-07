Android Auto pourrait bientôt gagner une fonctionnalité inattendue, voici laquelle

En analysant la dernière version d'Android Auto, on se rend compte qu'elle pourrait ajouter une fonction étonnante. Certains la trouveront utile, mais il est possible que d'autres s'en servent très peu, voire jamais.

Que ce soit depuis son smartphone ou directement sur l'écran du système de navigation embarqué dans son véhicule, l'application Android Auto est devenue très utile lors des trajets en voiture. Au-delà de Google Maps ou Waze, elle permet d'accéder à tout un tas de fonctions appréciables comme l'envoi de messages à la voix ou encore le résumé vocal des notifications que vous recevez. Le programme évolue régulièrement pour gagner en polyvalence, avec par exemple la possibilité de projeter des contenus multimédias sur le tableau bord (à l'arrêt bien sûr).

Android Auto est également largement utilisé pour gérer l'écoute de musiques ou de podcasts pendant le voyage. L'appli est en effet compatible avec l'immense majorité des plateformes de streaming audio telles que Spotify, Deezer ou Amazon Music. Et alors qu'elle s'approche de ses 10 ans d'existence, elle va se doter d'une fonctionnalité dont de nombreuses personnes n'ont sûrement même pas remarquer l'absence : le contrôle de la radio intégrée à la voiture.

La nouvelle version d'Android Auto pourrait ajouter cette fonction assez étonnante

Si vous utilisez Android Auto, cela fait sûrement longtemps que vous ne vous servez plus de l'auto-radio. Théoriquement, il est possible de gérer l'écoute des stations FM ou AM depuis l'application, mais cela suppose d'alterner entre elle et le logiciel natif du véhicule.

Dans la version 12.3 et 12.4 du programme de Google, on trouve des lignes de code aux références très explicites : <string name=”radio_node_fm_hd_display_name”>HD Radio</string>, <string name=”radio_node_am_display_name”>AM</string> ou <string name=”radio_service_label”>Car Radio</string>.

On imagine que cela prendra la forme d'une application dédiée, voire d'un raccourci vers l'interface de la voiture. Cette dernière solution est toutefois assez improbable dans la mesure où elle nécessiterait que les constructeurs automobiles mettent à jour leur logiciel. Aucune information ne permet de dire si toutes les marques seront concernées ou seulement certaines. Les versions 12.3 et 12.4 d'Android Auto sont en cours de déploiement, la première sur le canal stable de l'appli et la deuxième en bêta.

