Android Auto se prépare à introduire cette fonction oubliée pour faire plaisir à ceux qui utilisent encore des clés USB

Une fonctionnalité simple mais attendue pourrait bientôt voir le jour sur Android Auto. Jusqu'à présent absente, la lecture de fichiers multimédias depuis une clé USB pourrait bientôt être possible sans quitter l'application.

Année après année, Android Auto continue de se transformer pour rester compétitif face à des rivaux comme Apple CarPlay. Récemment, Google a introduit plusieurs nouveautés intéressantes, comme les résumés de notifications par IA avec la version 11.5 en début d'année ou encore l'interface repensée du Google Assistant dans la version 12.5, qui s'inspire fortement de Siri. Ces évolutions transforment peu à peu notre voiture en un véritable copilote intelligent, digne de Jarvis dans Iron Man.

Mais alors que ces nouvelles fonctionnalités rendent Android Auto de plus en plus moderne, une limite persistante restait sans solution : l'impossibilité de lire des fichiers audio stockés sur une clé USB ou directement sur le système de la voiture. Actuellement, pour accéder à vos musiques, il faut quitter l'application et utiliser le système intégré du véhicule. Cependant, cela pourrait bientôt changer. Selon une analyse du code de la version 12.8, Google travaillerait sur une mise à jour permettant enfin la lecture de ces fichiers sans quitter l’appli.

Android Auto va enfin vous permettre de lire des fichiers depuis une clé USB

Selon cette analyse, de nouveaux services et icônes liés à la “lecture de médias locaux” ont été découverts dans le code de l'application Android Auto. Ces éléments indiquent que Google pourrait intégrer la possibilité de lire des fichiers stockés localement, que ce soit sur une clé USB ou sur l'unité principale de la voiture, directement depuis l’application.

Imaginez que vous avez préparé une playlist spéciale pour l'anniversaire de votre tante, stockée sur une clé USB. Plutôt que de devoir quitter Android Auto pour la lire, vous pourriez rester dans l'application et lancer la musique directement, et permettre à vos passagers de découvrir vos talents de DJ.

En plus de cette nouveauté, il se pourrait aussi que Google ajoute des commandes pour les radios AM et FM dans une future mise à jour. Ces ajouts rendraient Android Auto encore plus pratique et facile à utiliser. Même si on ne sait pas encore quand ces fonctionnalités seront disponibles, elles pourraient bientôt rendre vos trajets en voiture plus agréables.

Source : Android Authority