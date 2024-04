Android Auto lit vos messages deux fois avant de les envoyer ? Vous n’êtes pas seul

Pour tous ceux qui utilisent les fonctions de messagerie mains libres d'Android Auto lorsqu'ils sont au volant, un nouveau comportement étrange est apparu, qui ajoute des frictions inutiles au processus.

Selon plusieurs rapports d'utilisateurs, l'Assistant Google d'Android Auto a commencé à lire les messages deux fois avant de les envoyer. Le processus standard d'envoi de messages vocaux via Android Auto était auparavant simple. Après avoir déclenché l'assistant, vous indiquiez à qui envoyer le message et en dictiez le contenu. L'assistant transcrivait ensuite le message et le lisait pour le confirmer avant de l'envoyer en votre nom avec une confirmation finale.

Toutefois, ces dernières semaines, certains utilisateurs d'Android Auto ont remarqué qu'une étape supplémentaire et apparemment inutile avait été ajoutée. Après la confirmation initiale du message transcrit, l'assistant indique qu'il envoie le message… mais recommence à le lire à voix haute.

Android Auto se répète avant d’envoyer vos messages

Cette récitation redondante se produit sans que l'utilisateur puisse arrêter ou annuler l'envoi à ce stade. Le message est simplement répété dans son intégralité avant d'être finalement envoyé, ce qui ajoute plusieurs secondes gênantes au processus. La double relecture semble avoir un impact sur les nouveaux messages envoyés via la dictée vocale. Pour les réponses à des fils de messages existants, le comportement reste inchangé avec une seule confirmation de lecture.

En plus de cela, d’autres conducteurs ont aussi récemment signalé d'autres bizarreries affectant la transcription vocale d'Assistant sur Android Auto, comme la fermeture prématurée de la fenêtre de dictée avant la fin d'un message. Mais la lecture de messages en double est le problème le plus répandu et le plus déconcertant.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un problème majeur, cette double lecture absurde est sans aucun doute gênante pour ceux qui utilisent beaucoup les fonctions de messagerie vocale mains libres lorsqu'ils sont au volant. Le fait de devoir écouter deux fois le même message transcrit n'apporte aucune valeur ajoutée et ne fait que ralentir et compliquer les discussions. Pour compenser, l’assistant vocal s’est doté d’un nouveau design plus intuitif.

Malheureusement, les utilisateurs n'ont pour l'instant aucun moyen de désactiver ou de contourner ce comportement redondant. Il semble avoir été intégré involontairement dans une récente mise à jour de la manière dont Google Assistant gère la messagerie via l'interface automobile d'Android Auto, donc il ne s’agit peut-être pas d’un bug.