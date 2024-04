Android Auto : la dernière mise à jour détraque Whatsapp, impossible d’envoyer des messages

Les mises à jour d'Android Auto semblent souvent arriver avec leur lot de complications. Cette fois, c’est l’intégration de WhatsApp qui en pâtit, empêchant l'envoi de messages. Ce n’est pas la première fois que des bugs suivent une mise à jour, comme en témoignent plusieurs incidents précédents.

La mise à jour des applications est un processus censé améliorer les fonctionnalités, mais il arrive que cela introduise de nouveaux problèmes. Par exemple, une mise à jour antérieure avait complètement désactivé Google Assistant sur Android Auto. Elle rendait impossible l'utilisation de commandes vocales, un problème signalé par de nombreux automobilistes frustrés. Plus récemment, un autre bug avait également empêché ces commandes. Ce dernier forçait les utilisateurs à utiliser manuellement leur dispositif, une situation loin d’être idéale en conduite.

Actuellement, de nombreux utilisateurs d'Android Auto rencontrent des difficultés avec WhatsApp. Les rapports sur les forums de Google et Reddit indiquent que depuis la dernière mise à jour, il leur est impossible de répondre ou d'envoyer de nouveaux messages via l'application. L'Assistant Google peut lire les messages entrants, mais ne parvient pas à envoyer des réponses.

La dernière mise d’Android Auto empêche l’envoie des messages via Whatsapp

Ce problème ne semble pas lié à une version spécifique d'Android Auto mais pourrait être le résultat d'une modification mal ajustée sur le serveur. WhatsApp, étant l'une des applications de messagerie les plus populaires intégrées au système, cette défaillance impacte une grande majorité d’utilisateurs qui dépendent de cette fonctionnalité pour communiquer en conduisant.

En dépit de la gravité de la situation, Google n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant ce bug, et la date de résolution reste donc incertaine. En attendant, bien que les utilisateurs puissent toujours envoyer des messages depuis leur téléphone, il est conseillé de le faire avec prudence pour ne pas distraire leur attention de la route.

Ce cycle récurrent de problèmes met en évidence la nécessité pour Google d'adopter une approche plus rigoureuse en matière de tests et de validation avant de déployer les mises à jour. De meilleurs contrôles qualité permettraient de détecter et de corriger les éventuels défauts ou dysfonctionnements dans les nouvelles versions d'Android Auto.

Sources : Reddit, Google