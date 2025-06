Ces lunettes connectées de Meta voient mieux que vous, elles peuvent anticiper vos réactions

Meta en dit plus sur ses lunettes connectées Aria Gen 2. Ultra sophistiquées, elles enregistrent beaucoup de paramètres vous concernant. À terme cela leur permettrait de deviner les actions à venir dans certaines situations.

Tout le monde veut ses lunettes connectées. Google a montré à quoi pouvait servir l'IA Gemini dans un tel accessoire lors de la conférence Google I/O fin mai 2025, et même Apple veut entrer dans la course avec ses premières lunettes intelligentes en 2026. De son côté, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp…) est déjà bien implanté depuis son partenariat avec la célèbre marque Ray-Ban. Le groupe de Mark Zuckerberg ne se repose pas sur les lauriers pour autant et développe une nouvelle paire aux capacités impressionnantes.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les Aria Gen 2 sont encore à l'état de prototype. Malgré leur forme plutôt compacte, elles embarquent suffisamment de capteurs et de caméras pour détecter le mouvement de vos yeux, leur clignements et même la dilatation ou la contraction de vos pupilles. Vos mains sont également “surveillées” avec un suivi en 3D. E, bonus, le protège-nez cache un capteur PPG pour mesurer votre fréquence cardiaque. Mais à quoi tout cela sert-il ?

Meta travaille sur des lunettes ultra sophistiquées capables de tout voir

Désolé de vous décevoir si vous étiez intéressé : les Aria Gen 2 sont exclusivement réservées à la recherche et à l'industrie. Avec leur mesures précises, elles doivent aider à développer des modèles d'IA destinés aux robots autonomes notamment. En revanche, il est très probable qu'à terme, certaines des technologies propres à ces lunettes connectées se retrouvent dans un modèle à destination du grand public.

Dans un futur plus ou moins proche, voici ce qui pourrait alors se passer. Vous vous apprêtez à sortir pour un rendez-vous important et vous n'êtes pas en avance. Vous approchez du petit meuble près de la porte d'entrée, là où vous posez vos clés, mais elles ne sont pas là.

Vous tâtez alors vos poches alors que votre rythme cardiaque s'accélère un peu à l'idée d'être en retard. Les lunettes Aria que vous portez sur le nez ont tout vu et tout ressenti. Elles ont compris que vous cherchez vos clés, et comme elles ont enregistré le moment où vous les avez posez ailleurs, elles peuvent vous le dire, voire envoyer l'ordre d'aller les chercher à votre robot domestique. Pratique ou effrayant, nous vous laissons seul juge.