Voici Google Search Live, un mode vocal qui va vous faciliter la recherche sans votre clavier

Google poursuit le développement de ses outils d’intelligence artificielle avec une fonction inédite. Un nouveau mode vocal vient d’apparaître dans son application mobile. L’objectif : rendre les échanges plus fluides, sans passer par le clavier.

Depuis plusieurs semaines, Google déploie discrètement des fonctions vocales avancées dans son assistant Gemini. Sur mobile, les utilisateurs peuvent désormais interagir à l’oral avec l’intelligence artificielle grâce à Gemini Live. Une interface plein écran commence même à afficher les réponses en direct, avec désormais des sous-titres en temps réel pour plus de discrétion. Mais ce n’était qu’un début.

Google passe à la vitesse supérieure avec un nouveau service baptisé Search Live. Présenté lors de la conférence I/O 2025, ce mode permet de dialoguer avec l’IA directement depuis l’application Google, sans passer par Gemini. Il s’intègre au “AI Mode”, une interface conçue pour faciliter les échanges vocaux avec le moteur de recherche.

Google teste Search Live, une fonction vocale dans son appli de recherche

Search Live repose sur le même moteur que Gemini Live, à savoir le projet Astra. Comme le rapporte 9to5Google, la fonction est en cours de test sur Android et iOS via Search Labs. L’activation se fait depuis une icône animée en forme d’onde avec une étoile scintillante, placée sous la barre de recherche. Elle remplace le raccourci Google Lens, autrefois utilisé pour accéder à la galerie. On peut aussi la lancer via un bouton rond dans les conversations AI Mode. L’interface s’affiche en plein écran avec un fond clair ou sombre, et des boutons pour couper le son ou afficher une transcription. Pour l’instant, ce dernier bouton ouvre l’interface textuelle et interrompt la conversation vocale.

Google propose aussi quatre voix différentes pour l’interaction : Cosmo, Neso, Terra et Cassini. L’IA peut poser des questions de précision pour affiner la recherche, tout en affichant les sources utilisées dans un carrousel défilant. L’utilisateur peut poser des questions de suivi, même en quittant l’application, grâce à la gestion en tâche de fond. Sur iOS, Search Live s’appuie sur le système des Live Activities. La diffusion vidéo via la caméra n’est pas encore disponible, mais devrait suivre comme pour Gemini Live. Pour l’instant, seuls quelques comptes y ont accès.