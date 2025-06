Cette IA transforme vos vidéos de vacances en film à gros budget, c’est bluffant

Luma, entreprise spécialisée dans la création de vidéos par IA, dévoile une nouvelle fonctionnalité qui transforme vos films existant. Le résultat impressionne par sa qualité et les possibilités offertes.

Créer des vidéos à partir de rien est à la portée de tout le monde. Il suffit de se tourner vers l'un des nombreux services utilisant l'intelligence artificielle pour produire un clip selon ce que vous avez en tête. Vous pouvez par exemple utiliser le générateur de vidéos de Bing gratuitement. Mais pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il y a du nouveau.

L'an dernier, nous vous parlions de Luma, qui présentait son IA générative à même de révolutionner le cinéma. L'entreprise a continué de se développer et elle présente aujourd'hui un outil permettant de modifier vos propres vidéos. Idéal pour conserver votre vision globale de la scène et les mouvements de caméra par exemple. Voici ce que vous pouvez obtenir avec.

Filmez ce que vous voulez, cette IA se charge de transformer ça en grosse production

Les exemples visibles sur le site de Luma sont nombreux et démontrent bien les possibilités de l'outil. En guise d'illustration de cet article, on voit un homme allongé par terre faisant semblant d'être dans l'espace, avec le résultat final à gauche. Un autre filmé sur un muret dans un parking devient un skater filant à tout allure sur un hoverboard dans une ville futuriste. Même un enfant soulevé de jour par son père se transforme en enlèvement extraterrestre de nuit.

Le système de modification par IA propose 3 degré de retouche. “Adhere” est le plus subtil. Il va conserver un maximum d’éléments de la scène initiale et juste changer vos vêtements par exemple. “Flex” fait la même chose, mais s'occupe aussi de l'éclairage ou d'autres détails plus globaux. Enfin, “Reimagine” altère à peu près tout, vous transformant en monstre ou personnage de cartoon dans un univers imaginaire.

Luma affirme que sa solution est plus performante que celles de la concurrence, notamment en terme de suivi de mouvements et d'expression faciale. Actuellement, les vidéos modifiées sont limitées à 10 secondes maximum, avec une définition de 720p au format 16:9.

C'est déjà suffisant pour se faire une idée du potentiel de l'outil, déjà impressionnant. Au moment de publier cet article, il n'est pas disponible sur Dream Machine malgré le bouton qui invite à l'essayer. Il est probable qu'il s'agisse d'un bug passager, aussi nous vous invitons à tenter votre chance de votre côté.