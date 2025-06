La fin du monde annulée ? Cette collision géante qu’on croyait inévitable pourrait ne jamais avoir lieu

Une rencontre cosmique que l’on croyait inévitable pourrait ne jamais se produire. Des chercheurs ont recalculé les trajectoires galactiques à partir de données plus récentes. Le destin de notre galaxie reste bien plus incertain qu’on ne le pensait.

Depuis des années, les scientifiques annoncent une collision majeure entre notre galaxie et sa voisine la plus proche. Cette idée repose sur la vitesse d’approche des deux structures célestes, observée depuis la Terre. De nombreux modèles estimaient qu’elles allaient finir par fusionner dans un lointain futur. Cette fusion devait donner naissance à une immense galaxie unique, surnommée « Milkomeda », mélange des noms de la Voie lactée, qui est la notre, et Andromède en anglais. Ce scénario figurait parmi les plus probables.

Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Nature vient remettre en question cette perspective. En combinant des observations issues des télescopes Hubble et Gaia, une équipe internationale a simulé les mouvements de plusieurs galaxies sur une période de 10 milliards d’années. Contrairement aux résultats précédents, la probabilité d’une fusion entre la Voie lactée et Andromède n’est plus considérée comme quasi certaine. Elle serait désormais de 50 %, transformant un événement supposé inévitable en simple possibilité.

De nouvelles données réduisent à 50 % la probabilité d’une collision entre la Voie lactée et Andromède

Les chercheurs ont intégré à leur simulation des éléments absents des précédents modèles. En particulier, l’influence du Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée, a été prise en compte. Sa masse importante et son orbite perpendiculaire modifient les interactions gravitationnelles prévues entre les grandes galaxies. Selon les résultats, un face-à-face direct avec Andromède devient hautement improbable, avec moins de 2 % de chances. Dans la plupart des scénarios de fusion, les deux galaxies effectueraient un premier passage à distance, perdant de l’énergie, avant de fusionner. Mais si cette distance dépasse 500 000 années-lumière, elles pourraient ne jamais se rencontrer.

En revanche, la Voie lactée semble presque certaine d’absorber le Grand Nuage de Magellan dans un délai de deux milliards d’années. Cette fusion, plus proche et plus modeste, devrait marquer une étape importante de l’évolution de notre galaxie. Les astronomes rappellent toutefois que plusieurs inconnues persistent. Des écarts dans les masses, les positions exactes et les vitesses relatives peuvent profondément influencer les résultats. De nouvelles données du télescope Gaia, attendues dans les prochains mois, permettront peut-être d’affiner ces projections et de savoir si la collision avec Andromède aura réellement lieu un jour.