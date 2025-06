AirDrop menace de disparaître de votre iPhone dans les prochains mois

Insatisfait de l'obligation de devoir partager sa technologie AirDrop avec les tiers, Apple menace à demi-mot de supprimer la fonctionnalité des iPhone européens.

Le DMA (Digital Markets Act) pourrait infliger un nouveau coup dur à Apple. Le texte prévoit l'interopérabilité des technologies mobiles entre les différents écosystèmes. L'UE souhaite notamment que la marque à la pomme ouvre l'accès à la fonction d'appairage de proximité des écouteurs sans fil, exclusive aux AirPods pour l'instant, et à AirDrop. Réserver ces fonctionnalités à ses propres produits constitue pour l'Europe une pratique anti-concurrentielle.

Sauf qu'Apple ne l'entend évidemment pas de cette oreille et est prêt à tout pour combattre cette mesure. L'entreprise était en négociations avec l'UE depuis plusieurs mois pour tenter de supprimer ou modifier cette partie de la réglementation du marché numérique. Elle n'a apparemment pas obtenu gain de cause, puisqu'elle compte désormais sur la justice pour forcer l'UE à faire machine arrière.

AirDrop bientôt indisponible en Europe ?

Dans un communiqué, Apple estime que “ces règles profondément défectueuses, qui ne visent qu'Apple – et aucune autre entreprise – limiteront considérablement notre capacité à proposer des produits et fonctionnalités innovants en Europe, ce qui se traduira par une expérience utilisateur de qualité inférieure pour nos clients européens”. Cette phrase peut être interprétée comme une menace à peine déguisée que les utilisateurs risquent d'y perdre gros à l'avenir, et que l'UE risque de se retrouver technologiquement à la traîne.

Pour le programmeur et blogueur John Gruber, la possibilité qu'AirDrop disparaisse des iPhone européens est bien réelle. “Il me semble évident qu'en vertu du mandat actuel d'interopérabilité du DMA de la Commission européenne, Apple serait tenu de le rendre compatible avec les appareils et PC tiers. Si AirDrop était une nouveauté, les utilisateurs de l'UE n'en bénéficieraient sans doute pas. Et si ce mandat est maintenu, les utilisateurs de l'UE pourraient perdre AirDrop”, explique-t-il.

Apple a fait appel de cette obligation d'interopérabilité prévue par le DMA. S'il gagne son procès et que cette section du texte est retirée du règlement, AirDrop ne sera toujours pas disponible sur les autres plateformes, mais restera sur les appareils du constructeur. S'il perd, il reste difficile de prédire si la menace de retrait de la fonctionnalité sera mise à exécution.