Oups, Nintendo se prépare à une pénurie de Switch 2

Nintendo aurait anticipé des ruptures de stock pour la Switch 2. L'entreprise envoie des présentoirs aux magasins pour que les clients soient prévenus que la console n'est pas disponible.

Le jour tant attendu approche ! La Switch 2 sort ce 5 juin 2025, et les joueurs qui ont précommandé la console devraient pouvoir mettre la main sur leur exemplaire assez facilement. Pour les autres par contre, qui préfèrent un achat en boutique par exemple, l'acquisition de la nouvelle console de Nintendo pourrait être un peu plus compliquée.

Le fabricant a même envoyé de grandes pancartes à certains commerçants indiquant que la Switch 2 est en rupture de stock, comme partagé sur Reddit. Cette signalétique permettra aux consommateurs intéressés de ne pas perde de temps à rentrer dans un magasin qui ne dispose plus d'unité de l'appareil. Et pour les vendeurs, il n'y aura plus besoin d'expliquer à des dizaines de clients par jour que non, la Switch 2 n'est actuellement pas disponible.

La Switch 2 en rupture de stock ?

Le fait que Big N prenne ainsi les devants peut faire penser que le constructeur craint une pénurie. On sait qu'au Japon, le volume de précommandes a largement excédé les attentes et tout le monde ne devrait pas recevoir sa Switch 2 dès le jour de la sortie. Aux États-Unis, ce sont les droits de douane imposés par Donald Trump qui ont généré une vague d'incertitude quant à l'accès et au prix du terminal. On peut espérer que la situation soit meilleure chez nous, mais rien ne le garantit. On se souvient que la pénurie de PS5 et de Xbox Series X avait duré des années.

Ces présentoirs annonçant une rupture de stock auront aussi une autre utilité pour Nintendo : faire de la publicité gratuite à la Switch 2. Ils vont en effet servir à rappeler aux consommateurs que la console est disponible, et qu'elle est tellement demandée (sous-entendu, qu'il s'agit donc d'un bon produit) qu'il va falloir attendre un peu avant d'être en mesure de se la procurer.

Nintendo n'a pas envoyé la console aux testeurs, vous pouvez consulter notre prise en main de la Switch 2 pour en avoir un premier aperçu.