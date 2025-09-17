Android 16 : Sony coiffe au poteau plusieurs marques en déployant discrètement la version stable sur son Xperia 1 VII

Alors que Samsung vient de dévoiler un calendrier officiel du déploiement de la version stable de One UI 8, Sony lui emboîte le pas : la mise à jour d’Android 16 arrive sur son Xperia 1 VII. Par la même occasion, le constructeur japonais devance de nombreux concurrents.

Ces derniers temps, Sony réserve plusieurs surprises aux amateurs de smartphones. Quelques mois après le Xperia 1 VII, l’un des « bartype » les plus chers du marché, l’entreprise japonaise a dévoilé sans crier gare la semaine dernière un nouveau modèle de smartphone : le Xperia 10 VII.

Aujourd’hui, la surprise ne concerne pas un nouveau téléphone, mais bien le système d’exploitation. Si le Xperia 1 VII était livré avec Android 15, la mise à niveau vers Android 16 est désormais disponible. Avec ce déploiement discret, Sony prend une longueur d’avance sur la concurrence.

La version stable d’Android 16 débarque sur le Sony Xperia 1 VII

Selon nos confrères d’Android Authority, Sony n’a pas toujours eu la meilleure réputation en matière de mises à jour logicielles, puisque sa politique en la matière était quelque peu à revoir… Jusqu’à la sortie du Xperia 1 VII. Ce nouveau modèle haut de gamme de Sony apporte une autre bonne nouvelle : il vient de recevoir la version stable d’Android 16.

C’est ce qu’ont confirmé des utilisateurs sur Reddit. Baptisée 71.1.A.2.68, la mise à jour pèse environ 1,1 Go. Pour rappel, le Xperia 1 VII bénéficiera de 4 mises à jour majeures de l’OS – ce qui reste néanmoins insuffisant. Comme le futur Xperia 10 VII, il bénéficiera de 6 ans de patchs de sécurité.

Avec ce lancement discret, Sony vient de devancer plusieurs rivaux dans le déploiement de la version stable d’Android 16, parmi lesquels OPPO, OnePlus, Xiaomi, vivo et HONOR. Il intervient presque simultanément avec l’arrivée de la surcouche One UI 8 sur les Galaxy S25. Samsung a d’ailleurs partagé un calendrier officiel du déploiement de sa mise à jour sur ses autres modèles de smartphones, découvrez quand elle devrait arriver sur votre appareil.

Pour le moment, on ignore quand Android 16 arrivera sur les autres Xperia, mais on espère que la mise à jour ne tardera pas à débarquer sur les anciens modèles phares et milieu de gamme de la marque.