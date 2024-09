Android 15 va mettre fin aux alertes intempestives et vous apporter plus de calme

Avec Android 15, la gestion des notifications va devenir beaucoup plus sereine. Les utilisateurs ne seront plus envahis par des alertes obsolètes.

Les notifications sur Android, bien qu’utiles, peuvent rapidement devenir une source d'irritation. Actuellement, lorsqu’un appareil, comme une tablette ou un téléphone secondaire, reste éteint pendant plusieurs semaines, il récupère toutes les alertes accumulées lors de la reconnexion à Internet. Souvent déjà vues sur d’autres appareils, elles déclenchent sons et vibrations à répétition, créant de véritables vagues de notifis. Cette situation est particulièrement agaçante pour ceux qui jonglent entre plusieurs supports, et la société n’avait jusqu'à présent pas de solution efficace pour la gérer.

Avec l’arrivée d'Android 15, Google a décidé de s'attaquer à ce problème des anciennes notifications. À partir d'Android 15 QPR1 Beta 2, toutes les altertes de plus de deux semaines ne déclencheront plus de son ou de vibration, même lorsqu’elles sont récupérées après une longue période d'inactivité de l'appareil. Ce changement permet de bloquer les notifs obsolètes et d’éviter d’être submergé dès le redémarrage d’un appareil inactif.

Android 15 va bloquer les notifications vieilles de plus de deux semaines

Désormais, Android calculera l’âge des notifications en fonction du moment où elles ont été envoyées, et non reçues. Cela signifie que si une notif a plus de deux semaines, elle sera automatiquement bloquée, sans déclencher aucune alerte sonore ou vibration. Android 15 compare la date de son envoi avec l'heure actuelle et la filtre en conséquence. Ainsi, même si une grande quantité d’alertes arrive en même temps après avoir rallumé un appareil inactif, seules les plus récentes seront signalées. Ce changement va considérablement améliorer leur gestion, surtout pour les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs appareils.

Android 15 ne s'arrête pas là. Google travaille également sur d'autres améliorations concernant la gestion des alertes. Une autre fonctionnalité importante à venir est la synchronisation des notifications entre differents appareils Android. Cela permettra d’en supprimer une sur un support, et de la voir disparaître automatiquement sur tous les autres. Actuellement, il faut les gérer manuellement, ce qui peut être fastidieux. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Android 15 va apporter plus de tranquillité et rendre l’utilisation des appareils plus sereine et harmonieuse.

Source : android authority