La gestion de vos notifications va changer de manière radicale avec Android 15

Une nouvelle fonctionnalité pourrait bientôt simplifier la gestion des notifications pour les utilisateurs de plusieurs appareils Android. Repérée dans une version bêta d’Android 15, elle permettrait d’éviter les doublons en synchronisant les notifications sur tous vos appareils.

Android 15 est en phase finale de préparation avant son déploiement grand public. Les développeurs ont récemment publié son code source, rendant la version accessible à tous les curieux capables de la compiler eux-mêmes. Pour les autres, il faudra attendre encore un peu avant de la voir arriver sur les smartphones compatibles, dont les Pixel 6 et ultérieurs seront les premiers à en bénéficier.

Parmi les nouveautés, on trouve des améliorations comme un mode bureau pour tablettes et une meilleure gestion des applications en arrière-plan. Mais une fonctionnalité plus discrète a attiré l’attention des experts : la synchronisation des notifications entre plusieurs appareils.

Android va bientôt synchroniser les notifications entre appareils

Selon les informations découvertes dans la version bêta d’Android 15, cette nouvelle fonctionnalité permettrait de synchroniser les notifications entre vos différents appareils Android. Si vous en supprimez une sur votre smartphone, elle disparaîtra automatiquement sur votre tablette ou tout autre objet connecté. Actuellement, elles doivent être gérées manuellement sur chacun d’entre eux, ce qui peut devenir frustrant pour les utilisateurs.

D'après les premières analyses, cette nouvelle option pourrait être accessible à tous les appareils Android via Google Play Services, et pas uniquement aux Pixel de Google. En effet, le code découvert dans les paramètres suggère que cette option ne sera pas réservée aux appareils de la société. Cette synchronisation des notifications s’inscrit dans sa volonté de créer un écosystème plus fluide entre ses différents appareils, à l’image de ce que propose déjà Apple avec ses produits.

Avec Android 15, Google semble vouloir rendre l’utilisation de plusieurs appareils plus fluide, plus intuitive et interconnectée. La synchronisation des notifications pourrait enfin résoudre un problème récurrent pour ceux qui jonglent entre smartphone et tablette. En plus de cette fonctionnalité, le nouvel OS apportera des améliorations notables comme une meilleure autonomie et des photos plus nettes en faible luminosité. Le déploiement approche, et il reste à voir si cette option sera disponible pour tous les appareils ou réservée à certains modèles.

Source : Android Authority