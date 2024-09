Android 15 : on connait peut-être enfin la date de sortie de la prochaine mise à jour de Google

Passionnés d'Android, notez la période de mi-octobre dans votre agenda, car c'est probablement à cette date qu'Android 15, dont le nom de code est « Vanilla Ice Cream », devrait faire ses débuts.

Bien que Google n'ait pas encore confirmé officiellement aucune date pour la sortie d’Android 15, les sources d’Android Headlines assurent que celle-ci arrivera dès le 15 octobre prochain. Les mises à jour Android tombent généralement en octobre, accompagnant souvent le lancement de nouveaux téléphones Pixel. Cette année, cependant, a vu une légère déviation de la norme, avec la série Pixel 9 arrivant sur les étagères en août, arborant Android 14.

Le penchant de Google pour les sorties du lundi laissait initialement présager le 14 octobre. Mais le Columbus Day tombant à cette date, il semble que le géant de la technologie ait opté pour un lancement le mardi à la place. Et avouons-le, un lancement d'Android 15 le 15 octobre a un certain charme.

Que sait-on vraiment sur le lancement d’Android 15 ?

Mishaal Rahman, une voix respectée dans la communauté Android, donne de la crédibilité à ce calendrier. Il avait déjà fait allusion à une sortie en octobre, et il est maintenant d'accord avec la date spécifique divulguée par Android Headlines.

Lorsqu'Android 15 arrivera, les appareils Pixel seront les premiers à bénéficier de la mise à jour, suivis par les autres smartphones Android. La période de développement prolongée par rapport aux Pixel 9 suggère que nous pourrions voir une version plus soignée, Google ayant amplement le temps d'éliminer les bugs potentiels.

Que peut-on attendre de cette mise à jour ? Android 15 promet une multitude d'améliorations, notamment une intégration plus poussée du système, des capacités d'IA étendues, davantage d'options de personnalisation et des modifications notables de l'interface utilisateur et des notifications.

Il est intéressant de noter que Google a poussé Android 15 vers l'AOSP (Android Open Source Project) le 3 septembre, mais a reporté la sortie de la mise à jour finale à octobre. Cet écart de deux mois est inhabituel et pourrait être attribué au calendrier décalé des annonces matérielles de Google cette année.

La mise à jour sera compatible avec les appareils Pixel 6 et plus récents, marquant ainsi la première mise à jour Android exclusive aux Pixel équipés de Tensor. Il convient de noter qu'il s'agira de la dernière mise à jour majeure garantie pour les Pixel 6 et 6 Pro, bien que les correctifs de sécurité se poursuivront jusqu'en 2026.