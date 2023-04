Android 14 va permettre de personnaliser son écran de verrouillage, comme sur iOS

À chaque mise à jour d’Android, Google tente de donner plus de pouvoir à ses utilisateurs adeptes de la customisation, et Android 14 ne fera pas exception à la règle. En effet, la première bêta de l’OS indique qu’il sera possible de personnaliser son écran de verrouillage, exactement comme ce que propose iOS 16. Enfin, presque.

Avec le temps, Google a fait de nombreux efforts pour rendre Android plus digeste visuellement. Cela est notamment passé par des options de personnalisation, chères à de nombreux utilisateurs et qui se sont développées au fil des années. Citons pêle-mêle les thèmes qui s’adaptent au fond d’écran du smartphone, ainsi que le projet qui pourrait permettre de personnaliser les couleurs des applications.

Sans surprise, Google pourrait donc monter encore la barre d’un cran avec Android 14, dont la première bêta est disponible depuis quelques jours. En effet, nos confrères de 9to5Google ont déniché une nouvelle option dans les paramètres de l’OS, qui apporte une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs : la possibilité de personnaliser son écran de verrouillage.

Android 14 ajoute des options de personnalisations, mais c’est encore limité

Les plus observateurs n’auront pas manqué de remarquer que cette fonctionnalité arrive un an après iOS 16, qui a justement, lui aussi, introduit la possibilité de personnaliser son écran de verrouillage. On sait donc d’où vient l’inspiration, bien qu’il reste encore quelques progrès à faire. Pour l’heure, les options proposées sont loin d’égaler celles permises par Apple.

D’après les informations trouvées par 9to5Google, la fonctionnalité permet uniquement, pour le moment, de customiser l’apparence de l’horloge, depuis les paramètres de celle-ci. Concrètement, il est possible de sélectionner sa couleur ainsi que sa taille et sa brillance sur l’écran. Pour l’heure, la fonctionnalité est donc encore un peu légère.

On espère donc que Google la boostera dans les semaines à venir, en intégrant par exemple les widgets. Le lancement d’Android 14 n’étant pas prévu avant minimum fin août, la firme de Mountain View a tout le loisir d’améliorer l’option si la réponse des utilisateurs est positive.

