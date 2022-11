Voici les pires mots de passe de 2022, changez-le tout de suite !

Comme chaque année, CyberNews nous a concocté un top des pires de mots de passe pour cette année 2022. Et comme chaque année, on retrouve les mêmes erreurs de la part des utilisateurs : suite de chiffres, nom de personnalités, poste au sein de l’entreprise… Si votre mot de passe fait partie de la liste, on vous conseille fortement de le modifier au plus vite.

Choisir un bon mot de passe n’est pas toujours chose aisée, on en conviendra, et l’on n’a pas toujours le temps de se creuser la tête pour trouver la suite de caractères parfaite (bien que des générateurs font très bien ce travail à notre place). Ceci étant dit, il y a des travers dans lesquels il ne faut absolument pas tomber et qui, pourtant, refont surface chaque année dans les tops des pires mots de passe.

2022 ne sera pas l’exception à la règle, comme le montre le dernier rapport de CyberNews. La firme experte en cybersécurité a catégorisé les pires mots de passe de cette année en plusieurs catégories : noms de célébrités, mots grossiers, animaux, villes, pays, équipes sportives, alimentation ou encore saisons et mois de l’année.

N’utilisez en aucun cas ces mots de passe

Voici donc le top 10 des pires mots de passe de l’année 2022 selon CyberNews :

123 456

12 345

password

usr

123456789

1234

12345678

qwerty

147 258 369

On remarque, sans surprise, une surreprésentation des suites de chiffres, avec le retour à la tête du podium le fameux 123456, pourtant universellement admis comme étant le mot de passe le plus facile à cracker de tous les temps. CyberNews note également l’utilisation toujours intense de mots de passe tels que «b» ou « guest » au sein des entreprises.

De côté des villes, les plus populaires sont Paris, Londres, Rome ou encore Lima, tandis que les pays les plus présents dans la liste sont le Mali, l’Inde, l’Iran ou encore la Jordanie. Tout comme pour les super-héros, utiliser un nom de sportif est également une très mauvaise idée, surtout s’il s’agit de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. « Gaga » et « Eminem » sont également à bannir de vos comptes.

Selon CyberNews, seulement 1 % des mots de passe remplissent tous les critères de sécurité recommandés par les experts. On rappelle que pour être réellement efficace, celui-ci doit contenir au minimum 8 caractères alphanumériques et spéciaux, en minuscules et majuscules.

Source : CyberNews