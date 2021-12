Le Pixel 6 est incapable de distinguer une chanson d’Adele et le bruit d’une chasse d’eau

Les smartphones Pixel sont capables de reconnaître les titres joués à proximité grâce à une fonctionnalité de reconnaissance vocale, mais celle-ci ne semble pas toujours très fiable, notamment lorsque vous jouez des chansons d’Adele.

Un utilisateur sur Reddit a récemment déclaré que son Pixel 6 Pro confondait la chasse d’eau de ses toilettes avec la chanson d’Adele Rumor Has It de 2011. Il a ensuite partagé l’enregistrement du bruit de sa chasse d’eau pour que d’autres utilisateurs puissent confirmer que les smartphones Pixel n'arrivaient pas à la distinguer de la chanson d'Adele.

D’autres internautes ont également indiqué que la fonctionnalité Now Playing du Pixel 6 indiquait que la chanson « Dream of Arrakis » de la bande originale de Dune était jouée alors qu’ils se lavaient les dents avec une brosse à dents électrique. Un Pixel d’un autre utilisateur indiquait même qu'il écoutait le titre « Copacabana » de Barry Manilow en jouant à Forza Horizon 5, le jeu de course qui a battu tous les records de lancement pour une exclusivité Xbox, alors que la chanson n’est pas disponible sur le jeu.

La reconnaissance de chansons de Google n’est pas fiable à 100%

L'option “Now Playing” de Google est une fonctionnalité assez utile qui vous permet de reconnaître la musique en arrière-plan, mais comme vous avez pu le voir, elle n’est pas toujours fiable à 100 %. Il arrive que l’intelligence artificielle ait du mal à identifier avec précision le bruit ambiant et propose ainsi des résultats pour le moins étranges.

De son côté, Google Assistant peut lui aussi reconnaître les chansons en cours de lecture. Il arrive d’ailleurs que l’assistant personnel de Google offre de meilleurs résultats que d’autres géants bien connus du secteur comme Shazam. Pour l’instant, Google ne s’est pas officiellement exprimé sur ses erreurs de reconnaissance vocale, mais pourrait profiter de ses retours pour affiner les résultats qui seront proposés à l’avenir.

En attendant, les Pixel 6 et 6 Pro souffrent d’autres bugs plus importants, malgré l’arrivée d’une importante mise à jour au mois de décembre. En effet, Google a confirmé qu’un problème pouvait empêcher les utilisateurs de passer des appels et d’envoyer des SMS.

Source : Reddit