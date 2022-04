Android 13 : l’économiseur d’écran afficherait également le niveau de batterie des appareils connectés

La fonctionnalité At a Glance d’Android 13, qui permettra d’afficher de nombreuses informations supplémentaires sur l’économiseur d’écran, fait de nouveau parler d’elle. Sur Reddit, un utilisateur a remarqué que Google a rajouté brièvement la possibilité de visualiser le niveau de batterie des appareils connectés en Bluetooth. Toutefois, l’option a disparu peu de temps après.

La semaine dernière, nous vous parlions d’une nouvelle fonctionnalité qui fera son arrivée sur Android 13 : At a Glance, ou Coup d’œil, qui permettra d’afficher diverses informations sur l’économiseur d’écran. Un widget plutôt attendu chez les utilisateurs, qui n’auront plus à déverrouiller leur smartphone pour accéder au chronomètre, les données d’activité sportives ou encore leur niveau de batterie. Justement, Google s’intéresse particulièrement à ce dernier aspect, à en croire une récente trouvaille d’un utilisateur Reddit.

Ce dernier a en effet été témoin d’un petit ajout dans les options de la fonctionnalité. Pendant un bref instant, il a pu activer l’affichage du niveau de batterie de ses appareils connectés. Ainsi, son économiseur d’écran l’informait de la batterie restante sur ses écouteurs Bluetooth ou tout autre objet relié à son smartphone. L’option se trouve en bas de celles déjà existantes, ce qui signifie qu’il suffit de l’activer dans les paramètres pour la voir apparaître.

Sur le même sujet : Android 13 pourrait automatiquement passer en mode sombre au coucher du soleil

Google ajoute le niveau de batterie des appareils connectés à At a Glance avant de le retirer

Il semblerait que Google ait déployé cette fonctionnalité automatiquement auprès des utilisateurs de la bêta Android 13, sans qu’il ne soit nécessaire de télécharger une mise à jour. Quoiqu’il en soit, il est déjà trop tard pour la tester soi-même. En effet, u/mattbxd, le membre de Reddit à l’origine de la découverte, précise dans son message que l’option a « disparu peu après ». Sur le Pixel 6, la fonctionnalité n’apparaît plus.

Pour l’heure, le widget At a Glance se révèle donc relativement décevant. Il arrive en effet que celui-ci n’affiche rien sur l’écran, alors même plus que plusieurs options sont cochées. La fonctionnalité est donc loin d’être à son stade final et Google devra apporter plusieurs améliorations s’il souhaite la déployer lors du lancement d’Android 13.

Source : Reddit