Android 13 va permettre de personnaliser le vibreur en fonction des notifications

Android 13 va vous permettre de régler avec précision l'intensité du vibreur de votre smartphone. Comme le montre la dernière beta, Google va vous laisser programmer la puissance des vibrations en fonction des appels, SMS ou des différentes notifications.

Android 13 continue de se dévoiler ! Alors que la première beta publique approche à grands pas, Google a déployé la seconde version beta réservée aux développeurs. Cette mise à jour a permis de lever le voile sur plusieurs nouveautés très attendues, comme un système de surveillance de la consommation énergétique des applications et un menu déroulant légèrement revu.

Après avoir installé la mise à jour, Mishaal Rahman, ancien rédacteur en chef de XDA Developers et spécialiste d'Android, a découvert un menu permettant de régler dans les détails le vibreur du smartphone. “Des curseurs de vibration granulaires ont été ajoutés pour contrôler les vibrations des alarmes et des médias”, explique Mishaal Rahman sur son compte Twitter.

Avec Android 13, Google va permettre de régler le vibreur de votre smartphone avec précision

Plus concrètement, Android 13 va permettre de programmer comment votre smartphone va vibrer en fonction de chaque événement. Il est notamment possible de régler le fonctionnement en fonction d'un appel téléphonique, de la réception d'un SMS, d'une alerte ou d'une simple notification.

Sur la capture d'écran partagée par l'expert, on découvre que Google va permettre de régler l'intensité du vibreur à l'aide d'un curseur. En cas d'appel, il sera possible d'activer le vibreur uniquement dans un premier temps. Dans un second temps, la sonnerie va prendre le relais. Cette option permet d'éviter les sonneries agaçantes lors d'un repas ou d'un entretien.

Il est possible de programmer de fortes vibrations en cas d'alarme (réveil ou rappel) ou de faibles vibrations s'il s'agit juste d'une notification. Actuellement, les téléphones se contentent de régler la puissance du vibreur en fonction d'un appel ou des notifications, sans pouvoir adapter les vibrations avec précision. Android 13 va également permettre de régler la puissance du retour haptique de l'écran avec une grande précision.

Pour rappel, Google ne déploiera pas la version finale et stable d'Android 13 avant septembre 2022. On s'attend à découvrir un nouvel aperçu des nouveautés par le biais de la première beta publique, qui sera déployée dans la foulée de la conférence Google I/O de mai 2022.