Android 13 bientôt finalisé, une gigantesque arnaque sur Wikipédia, c’est le récapitulatif

Un terrible malware qui se cache dans plusieurs applications sur Android, une arnaque monumentale qui vient d'être découverte sur plusieurs pages Wikipédia, la version finale d'Android 13 qui arrive très bientôt, c'est le récapitulatif !

Un chercheur expert en sécurité vient de découvrir un très dangereux malware qui sévit actuellement dans les applications des utilisateurs Android. Problème, les applications concernées ont été téléchargées quasiment 3 millions de fois. Une femme au foyer chinois vient elle d'être démasquée. Elle avait passé les trois dernières années de sa vie à remplir les pages Wikipédia d'informations totalement fausses. Enfin, Google vient de publier la quatrième et dernière version bêta publique d'Android 13. C'est parti, on vous dit tout ce que vous avez manqué de la journée du 14 juillet.

Un terrible malware se cache dans plusieurs applications sur Android

Maxime Ingrao, un chercheur en sécurité chez Evina, vient de mettre la main sur un malware potentiellement très dangereux intitulé Autolycos. Celui-ci se cache dans plusieurs applications du Play Store. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les applications concernées ont été téléchargées quasiment 3 millions de fois. Les applications concernées sont huit au total. Il est conseillé de les désinstaller au plus vite de son smartphone. La liste complète des applications concernées est précisément disponible dans l'article en question.

Lire : Android, un dangereux malware se cache dans ces applications, désinstallez-les vite !

Une arnaque gigantesque découverte sur la plateforme Wikipédia

C'est une gigantesque et insolite arnaque qui vient d'être découverte sur Wikipédia. Une femme au foyer chinoise a ainsi passé les trois dernières années à remplir des pages de la plateforme de fausses informations. Cette dernière a écrit pas moins de 206 articles et a participé à un total de 300 écrits. Tous concernent l'histoire de la Russie et sont écrits dans un style très académique qui rendait la supercherie très difficile à détecter.

Lire : Wikipédia – elle écrit des centaines de faux articles pendant des années sans se faire démasquer

La sortie finale de la version d'Android 13 est imminente

Enfin, Google vient de publier la quatrième et dernière version bêta publique d'Android 13. Cette bêta 4 d'Android 13 n'inclut toutefois pas de nouvelles fonctionnalités par rapport aux bêta précédentes. Le logiciel est parfaitement stable et Google se concentre uniquement sur la résolution de quelques bugs. La version finale est imminente et pourrait être déployée dès le mois de septembre prochain.

Lire : Android 13, Google déploie la dernière bêta 4, la version finale arrive bientôt