Android 11 : vous pourrez enfin enregistrer des vidéos d’un poids supérieur à 4 Go

Android ne permet pas d’enregistrer des vidéos d’un poids supérieur à 4 Go mais cela pourrait changer avec Android 11. XDA Developers vient de repérer des changements dans le code de la prochaine version d’Android qui retirent cette limitation qui a été introduite en 2014.

L’enregistrement des vidéos en résolution 4K à 30 fps se démocratise. De plus en plus de smartphones proposent désormais cette caractéristique et avec l’arrivée du SoC Snapdragon 865 en 2020, l’enregistrement à 8K deviendra une réalité. Idem pour l’Exynos 990 du futur Galaxy S11. La limitation du poids des vidéos à 4 Go commence clairement à devenir problématique. Et ça, Google l’a compris. Aujourd’hui, une vidéo 4K à 30 fps atteint 4 Go en 12 minutes environ. Si vous continuez l’enregistrement, vous constaterez que votre galerie contient plusieurs fichiers différents pour la même vidéo.

Par exemple, un enregistrement de 75 minutes sera scindé en 7 fichiers différents, et ce, sans que l’utilisateur ne constate une rupture au moment de la capture. Il reste possible de combiner ces fichiers en une seule vidéo mais pour cela, il est nécessaire de recourir à une application tierce.

Des changements à venir dans Android 11

D’après la description d’un nouveau commit dans le Gerrit d’Android Open Source Project (AOSP) repéré par le XDA Developers, Google est en train de mettre à jour les classes multimédia d’Android, passant d’une base de 32-bit à 64-bit, ce qui permettra à l’OS « de composer / muxer des fichiers de plus de 4 Go (2^32 bytes) ». En clair, les constructeurs permettront d’enregistrer des vidéos de plus de 4 Go sans les diviser en plusieurs fichiers distincts.

Pendant des tests, Google a réussi à composer un fichier d’environ 32 Go dans un premier temps. Dans un autre test, la firme a même pu remplir toute la capacité de stockage d’un smartphone avec un seul enregistrement vidéo rapporte XDA Developers. En théorie, les enregistrements pourraient atteindre une taille de 2^64 bytes, soit plus de 18 millions de terabytes, un seuil que la capacité de stockage des smartphones ne pourra jamais atteindre. Il est probable que Google définisse tout de même une limite raisonnable pour le poids des vidéos, offrant une marge suffisante pour des enregistrements de plusieurs heures à des résolutions très élevées.

