Android 11 pourrait empêcher les filtres photo de modifier votre visage, la fin des selfies trompeurs ?

Selon le rédacteur en chef d’XDA-Developers, Mishaal Rahman, la mise à jour de l’API de l’appareil photo sur Android 11, Camera API Behavior v.7.5.4, démontre que Google souhaiterait empêcher les filtres changeant l’apparence des visages.

Alors que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro peuvent d’ores et déjà rofiter d’Android 11 bêta 2, Mishaal Rahman, le rédacteur en chef d’XDA-Developers, vient de découvrir que la prochaine version d’Android s’apprête à recevoir une importante mise à jour du côté de la photo. Selon Rahman, l’API Behavior v.7.5.4 ne pourront bientôt plus changer l’apparence des visages humains, avant et pendant la capture d’un visage en photo. « Il semblerait que Google interdise aux OEM de mettre en œuvre des algorithmes de modification du visage pendant le traitement des photographies », s’est-il récemment exprimé sur Twitter. « Cela signifie que toutes les images, par défaut, n’auront pas de visages modifiés ».

Cette nouvelle règle devrait bientôt apparaître sur les règles de compatibilité Android à la rubrique Camera API, sous la mention C-0-12. Une capture d’écran de cette future règle, publiée sur Twitter par Mishaal Rahman, dit que chaque appareil Android « DOIT s’assurer que l’apparence du visage n’est PAS modifiée, y compris, mais sans s’y limiter, la modification de la géométrie du visage, le teint du visage, ou le lissage de la peau du visage ».

Cette modification devrait donc directement concerner les smartphones certifiés Google qui incluent un « mode beauté », actif par défaut. Un moyen de contrer les FaceSwap et autres DeepFake ? Possible, même si cette règle semble peu pertinente pour certains fabricants comme Huawei qui n’utilisent que des versions open source d’Android. D’autant plus que rien n’empêchera l’utilisateur final de modifier un visage en post-traitement, en passant par une app tierce comme Snapchat par exemple, ou par n’importe quel autre outil de traitement photo sur smartphones ou PC.

Pour rappel, la future version du système d’exploitation mobile de Google sera bel et bien lancée le 8 septembre 2020 (Google l’a confirmé dans une vidéo publiée par erreur). Si vous souhaitez découvrir toutes les nouveautés de cette bêta et savoir comment l’installer, rendez-vous dans notre article prévu à cet effet.

It seems that Google is banning OEMs from implementing facial tweaking algorithms during image processing. This means all images, by default, won't have faces tweaked, but can still do it in post. So turning off beauty modes will *actually* turn it off. pic.twitter.com/NEmPK8iFsa

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 16, 2020