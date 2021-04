Android 11 débarque sur les Samsung Galaxy S8 et Galaxy Note 8, de manière non officielle

Les Samsung Galaxy S8, S8+ et Galaxy Note 8 sont désormais compatibles avec Android 11, de manière non officielle. En effet, les builds officiels de la ROM personnalisée Project Sakura sont désormais disponibles pour les deux téléphones.

De nombreux appareils, y compris ceux de Samsung, ont déjà reçu la mise à jour Android 11. Cependant, certains appareils plus anciens n’ont pas cette chance, puisque le support des mises à jour officiel ne dure que quelques années. C’est par exemple le cas des Galaxy S8, S8+ et Note 8, qui n’ont reçu qu’Android 9.

Cependant, grâce au Project Sakura 5.R, la ROM personnalisée construite sur la base de LineageOS 18.1, ceux qui possèdent l'un des trois smartphones Samsung mentionnés ci-dessus peuvent dès à présent essayer Android 11 sur leurs téléphones. Cependant, il faut d’abord s’assurer de posséder un modèle avec un processeur Exynos, qui sont ceux vendus en Europe.

Le Projet Sakura apporte Android 11 sur certains smartphones Samsung

Comme il s'agit d'une ROM préliminaire, vous pouvez vous attendre à quelques bogues ici et là. Les développeurs ont fait savoir que le Hardware Composer (HWC) ne fonctionne pas correctement, et qu’il est impossible d’utiliser son smartphone comme hotspot Wi-Fi pour partager sa connexion Internet. De plus, la lecture des vidéos HDR est également impossible, et la fonctionnalité Wi-Fi direct ne fonctionne pas.

Indépendamment de certaines fonctionnalités manquantes, il est assez excitant de voir la communauté Android garder des appareils plus anciens comme le Galaxy S8 et le Note 8 en vie, même nous aurions préféré les 5 ans de support des mises à jour du système comme sur iOS. Les nouvelles versions du Projet Sakura apportent toutes les fonctionnalités de base d'Android 11, tout en offrant une interface utilisateur propre et épurée, avec une variété de personnalisations.

Si vous n’avez pas peur de bidouiller votre téléphone et que vous voulez essayer les nouvelles fonctionnalités d’Android 11, vous pouvez mettre à jour votre Galaxy S8 depuis cette page, et votre Galaxy Note 8 depuis cette page. Pour rappel, vous devez avoir un bootloader déverrouillé et une restauration personnalisée comme TWRP installée sur votre appareil pour flasher cette ROM.

Source : XDA