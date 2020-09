Google Play Store : un bug dans la dernière mise à jour vide la batterie des smartphones

Votre smartphone se décharge un peu trop vite ces derniers temps ? Vous faites peut-être partie des victimes d'un nouveau bug qui affecte le Google Play Store. Les dernières mises à jour de l'application provoquent une accélération anormale de la décharge des batteries.

Ce bug semblait au départ affecter les smartphones OnePlus et Oppo uniquement. Mais à mesure que les plaintes se multiplient sur les forums, il s'avère que des modèles de Samsung, Huawei ou encore d'Asus sont également concernés. Les victiment affirment avoir constaté que leur smartphone se déchargeait plus vite que d'habitude. Un tour dans le menu d'utilisation de la batterie montre que le Google Play Store vient en tête des applications les plus énergivores.

Jusqu'à 70% dans les cas extrêmes, comme on peut le voir dans une capture d'écran publiée sur Twitter par un utilisateur du OnePlus 7T (voir en fin d'article). En vérifiant les processus en cours d'exécution en arrière-plan, il est apparu qu'un service appelé « com.android.vending: download_service » s'arrogeait une grande partie des ressources du processeur. Il s'agit du composant « téléchargement » de l'application. Il y a quelques semaines, le Play Store avait été vitrine d'un autre bug qui suggérait des mises à jour inexistantes d'applications.

Comment résoudre le nouveau bug du Play Store ?

Malgré les nombreuses plaintes, Google n'a pas encore officiellement réagi. Aucun correctif n'a été déployé pour l'instant. Le problème semble se produire depuis la version 21.9. 47-21 du Google Play Store. Vider le cache ou supprimer les données de l'application ne permet pas un retour à la normale. D'autres solutions semblent toutefois fonctionner pour certains.

Mais avant de tenter quoi que ce soit, vérifiez l'utilisation de la batterie pour confirmer que le Play Store est anormalement énergivore. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres > Batterie >Utilisation de la batterie. L'emplacement du menu peut varier en fonction de la surcouche, et donc des marques. Pour retrouver plus facilement la rubrique, n'hésitez pas à effectuer une recherche ciblée avec le mot-clé « batterie ».

En général, le Play Store consomme moins d'un pour cent de la batterie. Un chiffre anormalement élevé est la preuve que vos êtes bien vitrine du bug. Essayez de désinstaller les mises à jour du Play Store pour revenir à une version ancienne de l'application, puis désactivez les mises à jour automatiques jusqu'à ce que Google déploie un correctif. Si cette solution ne fonctionne pas, il ne reste plus qu'à tenter l'ultime recours : un soft reset d'Android, c'est-à-dire une restauration aux paramètres d'usine.