Android 10 : Xiaomi reprend le déploiement de la mise à jour sur les Mi A3

Android 10 arrive finalement sur les Xiaomi Mi A3. Après avoir rencontré plusieurs bugs, la firme chinoise a repris le déploiement de la mise à jour sur le smartphone. Le firmware est actuellement proposé aux utilisateurs résidents en Inde et au Brésil.

Comme promis, Xiaomi avait lancé le déploiement de la mise à jour Android 10, accompagnée de la surcouche MIUI 11, sur les Mi A3 au début du mois de février. Malheureusement, les utilisateurs ayant installé la mise à jour ont rapidement rencontré des bugs avec le smartphone sous Android One.

Parmi les bugs majeurs rapportés par les usagers, on trouve des problèmes de réactivité avec l’écran tactile et le lecteur d'empreintes digitales. Dans certains cas, le Mi A3 ne répondait plus du tout aux commandes de l’utilisateur. Sans surprise, Xiaomi a rapidement pris la décision de cesser le déploiement de la mise à jour Android 10. La marque a néanmoins continué à pousser les correctifs de sécurité du mois de mars.

Comment installer Android 10 sur le Xiaomi Mi A3

Ce 18 mars 2020, Xiaomi a finalement repris le déploiement de la mise à jour sur les Mi A3. Le constructeur est apparemment parvenu à corriger les soucis rencontrés il y a quelques semaines. Comme le rapportent nos confrères de GSM Arena, la version stable d’Android 10 est réapparue chez plusieurs utilisateurs au Brésil et en Inde. Pour vérifier si Android 10 est déjà proposé sur votre smartphone, il suffit de suivre la manoeuvre suivante :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre Xiaomi Mi A3

de votre Xiaomi Mi A3 Allez dans À propos du téléphone

Sélectionnez Mise à jour système

Si une mise à jour est déjà disponible, il vous suffira ensuite de suivre les instructions à l’écran de votre téléphone

Dans le détail, le firmware pèse 1,37 Go. Parmi les nouveautés, le changelog de Xiaomi évoque notamment le mode sombre, les gestes de navigation et un meilleur contrôle de vos données. Aux vu des habitudes de Xiaomi, la mise à jour sera probablement déployée en Europe dans les semaines à venir.

Source : GSM Arena