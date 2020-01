Xiaomi Mi 9T : la batterie se vide trop vite après la mise à jour Android 10

Des utilisateurs rapportent que la batterie des Xiaomi Mi 9T se vide trop vite après la dernière révision de la mise à jour MIUI 11 avec Android 10. Les utilisateurs touchés partagent des solutions mais celles-ci ne fonctionnent que sur certaines unités.

Vous avez un Xiaomi Mi 9T et trouvez que la batterie se vide trop vite ? De nombreux utilisateurs rapportent le même problème après la mise à jour MIUI 11 / Android 10. Celle-ci est en cours de déploiement – les clients européens qui ne l’auraient pas encore recevront la révision MIUI 11.0.4.0 qui inclut en prime les patches de sécurité Android de janvier 2020. Or, il semblerait que cette itération, pourtant censée corriger des bugs, soit bien à l’origine de problèmes d’autonomie.

Le système Android prend soudain 30% d’autonomie

Un utilisateur explique sur Reddit : « j’avais autour de 9-10 heures d’autonomie lorsque j’ai initialement pris le smartphone en juin 2019. Désormais je n’ai plus que 6 – 7 heures si j’ai de la chance ». Et d’ajouter qu’après la mise à jour, « le coupable principal [de cette consommation excessive] est le système Android selon les statistiques batterie ». Un autre ajoute « le système Android utilise plus de 30% de la batterie après la mise à jour Android 10 sur le Mi 9T ».

Des problèmes de batterie avaient également été constatés lors de la mise à jour Android 9 chez Xiaomi. Sur Reddit et les forums Xiaomi, les utilisateurs y vont de leurs solutions. Certains conseillent ainsi de vider le cache, de désactiver le démarrage automatique des applications, ou encore simplement de redémarrer leur smartphone. Il est également conseillé de désactiver l’optimisation de MIUI dans les options Développeurs.

Lire également : Android 10 – nouveautés et tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour

Il est également possible de tenter de faire une réinitialisation d’usine pour retrouver une autonomie normale. Néanmoins toutes ces manipulations ne fonctionnent visiblement pas chez tout le monde. On s’attend à ce que Xiaomi mette rapidement en ligne un correctif pour mettre fin à cette consommation anormale de la batterie.

Source : Reddit