Android 10 : Xiaomi déploiera la mise à jour MIUI 11 pour le Mi A3 en février

Android 10 débarque très bientôt sur le Mi A3. Dès la mi-février, les utilisateurs pourront migrer sur MIUI 11, la surcouche maison de Xiaomi basée sur Android 10. Le constructeur a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter.

Les propriétaires de Mi A3 peuvent se réjouir. D’après le compte Twitte de Xiaomi, le constructeur s’apprêter à déployer très prochainement la mise à jour MIUI 11, la surcouche maison basée sur Android 10. Plus précisément, il faudra attendre la mi-février pour pouvoir migrer sur le nouvel OS. Une fois n’est pas coutume, le Xiaomi Mi A2, le prédécesseur du Mi A3, a lui profité de la MAJ en premier, puisque’elle est disponible depuis quelques jours maintenant.

Pourtant, le Xiaomi Mi A3 est un smartphone Android One, et de fait les updates devraient se faire bien plus rapidement. Pourquoi Xiaomi prend donc-t-il si longtemps ? Mystère. Et surtout pourquoi le Mi A2 en premier et non le Mi A3 ? D’ordinaire, les nouveaux appareils ont toujours la primeur lorsqu’il s’agit de migrer vers un nouvel OS.

Un retard directement lié au processeur

Nos confrères du site Android Headlines ont leur théorie. Tout serait lié au processeur. Concrètement, quand une nouvelle version d’Android est disponible, les partenaires de Google ont accès au code de l’OS. Cela inclut les constructeurs de smartphones et de processeur. De fait, les constructeurs ne peuvent rien faire tant que les fabricants de processeur ne mettent pas à jour le microcode (une couche logicielle) de leurs chipsets.

Or, Xiaomi utilise généralement des Snapdragon 600 sur leurs smartphones Android One. Seulement, Qualcomm préfère logiquement mettre à jour en priorité les processeurs de la série 800. De fait, les appareils Xiaomi sous Android One obtiennent leurs MAJ du microcode plus tard, ce qui repousse la migration vers Android 10.

Certains utilisateurs ne comprenaient pas pourquoi les Mi 8 et Mi 9 étaient passés sous Android 10 avant les Mi A2 et Mi A3. Les explications d’Android Headlines prouvent que Xiaomi n’avait pas la main cette fois-ci. Pour rappel, Xiaomi a déjà déployé Android 10 sur une poignée de smartphones, dont les Mi 9, Mi 9T Pro et Mi 9 SE. Récemment, les Mi 9 Pro 5G, le Mi 6, le Mi Mix 2 et le Mi CC9 (appellation chinoise du Mi A3) ont également migré.

Source : Android Headlines