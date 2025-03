Andor saison 2 : vous devez regarder cette vidéo avant la diffusion de la série sur Disney+

La saison 2 d'Andor arrive bientôt. Pour l'occasion, Disney a partagé une courte vidéo permettant de nous familiariser de nouveau avec la série et de nous mettre l'eau à la bouche.

Disney accélère la communication autour de la sortie de la saison 2 d'Andor. Il y a quelques jours, la société publiait la bande-annonce d'Andor saison 2. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo reportage d'une durée de 2:21 mn qui est proposée, une bonne occasion de se mettre dans le bain avant d'attaquer le visionnage des nouveaux épisodes.

Ce mini documentaire permet de profiter de quelques images de tournage, de remises en contexte et d'avoir un premier aperçu des décors de la série. On reconnait notamment la Cité des arts et des sciences de Valence, environnement futuriste déjà exploité dans Westworld, par exemple. Pour le reste, nous vous invitons à découvrir la vidéo par vous-même en fin d'article.

Une saison 2 divisée en 4 chapitres

Pour rappel, l'intrigue d'Andor se situe cinq ans avant les événements relatés dans le film Rogue One, qui se tient lui-même juste avant les événements contés dans Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Cette saison 2 va justement permettre de faire le lien entre les deux œuvres, dont le personnage de Cassian Andor, interprété par Diego Luna, est l'un des protagonistes majeurs. La première saison d'Andor et le film Rogue One font partie des rares productions Star Wars à avoir reçu un accueil chaleureux de la part de la critique et des spectateurs depuis l'acquisition de Lucasfilm par Disney, créant une certaine attente pour cette saison 2.

Le rythme de diffusion des épisodes d'Andor saison 2 sur Disney+ sera particulier. Les 12 épisodes sont divisés en quatre chapitres de trois épisodes chacun, et un chapitre (trois épisodes, donc) sera rendu disponible sur la plateforme de streaming chaque semaine. Tony Gilroy a écrit le premier chapitre, Beau Willimon le second, Dan Gilroy le troisième et Tom Bissell le dernier. Ariel Kleiman a réalisé les épisodes 1 à 6, Janus Metz les épisodes 7 à 8 et Alonso Ruizpalacios les épisodes de l'ultime chapitre. La première salve sera lancée le 23 avril 2025.