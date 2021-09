American Horror Stories : le spin-off horrifique de Ryan Murphy arrive sur Disney+

American Horror Stories, le spin-off de la série d’anthologie horrifique American Horror Story de Ryan Murphy, arrive ce mercredi 8 septembre sur Disney+. Découvrez tous les détails de cette nouvelle série ci-dessous.

C’est officiel : la nouvelle série de Ryan Murphy, American Horror Stories, est disponible dans la catégorie Star sur Disney+ depuis ce mercredi 8 septembre. Diffusé depuis juillet sur Hulu aux Etats-Unis, le spin-off d’American Horror Story raconte une histoire différente dans chacun de ses 7 épisodes.

Dans les deux premiers épisodes, vous êtes de retour dans la maison hantée découverte dans la saison 1 d’American Horror Story. Une jeune fille et ses parents y ont emménagé et les fantômes vivant d’ores et déjà dans la maison les accueilleront avec plus ou moins de bienveillance.

Dans les épisodes suivants, vous suivrez la projection d’un film d’horreur dans un drive-in qui tourne mal, des influenceurs surpris par une étrange vidéo apparue sur la toile, une femme qui souhaite tomber enceinte quoiqu’il en coûte, une famille partie faire du camping en forêt et une créatrice de jeu vidéo d’horreur.

À la tête de cette nouvelle création, on retrouve Ryan Murphy et Brad Falchuk, déjà producteur d’American Horror Story, aidés notamment par Manny Coto (scénariste pour la série Dexter) ou encore Ali Adler (créatrice de la série Supergirl). Côté casting, on retrouvera Dylan Mcdermoot, Cody Fern, Naomi Grossman, John Carrol Lynch ou encore Billie Lourd. De nouveaux acteurs rejoignent également la franchise comme Paris Jackson, Madison Bailey, Tiffany Dupont, Sierra McCormick ou encore Virginia Gardner.

La saison 10 d’American Horror Story en octobre sur Disney+ Star

En plus de ce spin-off, vous pourrez également bientôt profiter de la 10ème saison d’American Horror Story sur Disney+ Star. Diffusée depuis août dernier aux Etats-Unis, elle sera disponible dès octobre sur la plateforme de streaming au Royaume-Uni et en Irlande.

Initialement prévue pour 2020, la nouvelle saison de la série d’anthologie horrifique a été décalée d’un an à cause de la pandémie du Covid-19. Autre nouveauté : cette saison est divisée en deux parties avec un casting différent pour chacune.

On pourra ainsi retrouver dans la première partie Sarah Paulson, Evan Peters, Frances Conroy ou encore Billie Lourd et Angelica Ross. Dans la seconde partie, on retrouvera à nouveau Sarah Paulson et Angelica Ross, accompagnées notamment de Neal McDonough, Kaia Gerber ou encore Lily Rabe.

Ces deux séries seront disponibles dans la catégorie Star sur Disney+. Apparue début 2021, cette rubrique se destine à un public plus adulte avec plus de 250 films et 40 séries, mélangeant contenus cultes et programmes inédits. Vous pourrez notamment y retrouver Y : le dernier homme, le 22 septembre prochain.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney.