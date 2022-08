AMD : vous pouvez déjà acheter un Ryzen 5 7000 avant la sortie pour un prix astronomique

Si vous êtes trop impatients à l’idée d’attendre la sortie des Ryzen 7000 pour vous procurer un exemplaire, sachez qu’un Ryzen 5 7600X est déjà en vente sur un site chinois. La chose n’a bien sûr rien d’officiel et le vendeur n’a certainement pas l’autorisation d’AMD pour mettre ainsi en ligne le processeur. Si toutefois vous êtes intéressé, sachez qu’il coûte tout de même 1459€.

Fin juillet, certaines rumeurs affirmaient que les Ryzen 7000, la nouvelle génération de processeurs AMD, pourrait arriver sur le marché dès ce mois d’août. La rentrée arrivant à grands pas, la chose paraît désormais assez peu probable. Néanmoins, il existe un moyen de vous procurer un exemplaire de la gamme avant l’heure. En effet, comme repéré par nos confrères de VideoCardz, un Ryzen 5 7600X vient récemment d’être mis en vente sur le site chinois Goofish.

À première vue, l’annonce semble véridique. Côté fiche technique, le vendeur annonce une fréquence d’horloge de 4,4 GHz, soit tout de même 300 MHz de moins que ce qu’ont annoncé les fuites. Si le processeur n’affiche aucun numéro SKU, on distingue néanmoins nettement son code OPN, à savoir 100-000000593-20, qui correspond aux listings déjà existants. Le prix de vente, quant à lui, est quelque peu exorbitant.

Le premier Ryzen 7000 est déjà en vente

En effet, le vendeur propose le prix de 9999 yuans, soit environ 1459€. Si l’on ne connaît pas encore les prix officiels des processeurs, on peut estimer sans trop se mouiller que ceux-ci seront nettement plus bas. À titre de comparaison, l’Intel Core i9-13900K devrait être vendu aux alentours de 729 €. Précisons toutefois que le vendeur indique qu’il ne s’agit pas du prix final et qu’il reste ouvert à la négociation.

Ceci étant dit, plusieurs raisons font de cet éventuel achat une très mauvaise idée. Premièrement, vous pourrez certes vous procurer ce processeur dès aujourd’hui, mais celui-ci vous sera totalement inutile. En effet, tant que les cartes-mères AM5 dédiées ne seront pas disponibles, il vous sera impossible de l’installer sur votre PC. De plus, cette vente étant très probablement illégale, AMD sera dans son droit de réclamer un retour de son processeur.

Source : VideoCardz